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269旅中尉排長疑遭霸凌輕生　國防部：不排除與3因素有關

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▲▼立法院外交國防委員會,國防部長嚴德發報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

陸軍269旅上月爆出一名黃姓中尉排長在營區輕生，家屬事後出面控訴軍方霸凌，並寫信向總統蔡英文陳情，這也是269旅自去年9月起，發生的第三起官士兵自傷事件。對此，國防部在書面報告中表示，這兩起案件不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動有關。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長上月16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

國防部長嚴德發6日將赴立法院外交及國防委員會，就「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作法」進行報告，並備質詢。此份業務報告書也在5日下午已送抵立委辦公室。

▲陸軍六軍團269旅16日傳出黃姓中尉輕生案，因家屬有疑義，桃檢29日強調已進行複驗釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲陸軍六軍團269旅1黃姓中尉輕生案，桃檢強調已進行複驗釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對國軍霸凌、性騷擾與自殘案件的統計。國防部表示，分析近年霸凌案件的態樣，多屬士兵間「資深欺負新進、壞兵欺負好兵」，或新進軍士官因環境陌生、欠缺工作經驗，導致領導信心不足，但單位未掌握下發生相關案件。

國防部統計，根據近3年霸凌案件的紀錄，分別為民國106年共16件、107年12件、108年12件、109年共6件；性騷擾部分，106年29件、107年36件、108年27件、109年2件；自殘部分，106年19件、107年10件、108年21件、109年5件。

國防部分析，國軍歷年自傷案件之態樣，以感情因素17件最多、經濟問題12件次之，個人負向價值6件再次之、其他因素15件。其中，近期269旅肇生案件計3案，除了1案為個人債務問題，另外2案不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，真正肇因仍待檢調偵查釐清。

國防部表示，第一件為機步二營營部連陳姓士兵，去年10月因個人債務問題與母親發生爭執後沒有返營收假，最後在房間內燒炭自殺，所幸單位及時制止，並在今年1月平安退伍。

國防部指出，第二件為機步一營機步一連謝姓中士，去年9月在營內經理庫房遭火焚傷後送醫救治，但今年1月宣告不治，檢察官相驗後，初步判斷死亡方式「不詳」，全案配合司法偵辦中。

國防部說明，第三件為旅部連黃姓中尉排長上月16日在中正堂自殺身亡，經檢察官相驗大體後，判定死亡方式為「自殺」。事後陸軍組成專案小組行政調查；269旅後勤副旅長陳姓上校、後勤科長趙姓中校、旅部連連長呂姓少校3人暫停職務接受調查。

國防部表示，近期陸軍機步269旅發生自傷案件，陸軍雖已於第一時間移送司法偵辦，並展開行政調查，然而已造成家人的傷痛與社會各界關注，嚴重斲傷軍譽。

國防部強調，面對前述案件將確實檢討違失，嚴格要求全軍各級單位落實貫徹各項精進作為，以有效防杜軍風紀案件肇生，嚴肅軍紀營規，確保部隊純淨，以塑建國軍成為「平時能救災、戰時能作戰」之現代化勁旅。

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