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教室脫襪遭罵噁心！高中妹被霸凌崩潰：覺得大家都自私想復仇

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▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲花花在學校跟同學處不好，半夜經常做惡夢、甚至不敢進教室，接受心理諮商時「覺得大家都自私想復仇」。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

北市一名少女花花（化名）控訴，她於2016年就讀北市私立東山高中期間，遭班上同學泡泡（化名）長期以「噁心、白癡、好髒」辱罵，甚至帶頭排擠，害她多次在半夜做惡夢驚醒、不願進教室，須求助心理諮商。花花在媽媽陪同下，分別向泡泡及學校提告，北院於2018年12月、2020年4月判花花母女敗訴。

花花控訴，泡泡座位在她旁邊時，不時聚集小圈圈故意說「真倒楣坐在她旁邊、死白目」給她聽，又或是莫名其妙要她閉嘴，害她精神痛苦、須求助心理諮詢，依諮商、交通費用、精神慰撫金，向泡泡求償20萬元，並提出泡泡簽下的道歉函為證。

泡泡表示，她有轉筆習慣，有時筆掉在地上，看到花花把襪子脫掉、覺得筆很髒，才會順口說出「噁心」，她自認沒有霸凌花花，道歉函是為專心準備大學考試、又迫於花花媽媽的壓力才簽的，且花花之後也不時挑釁她，她都為了準備考試忍下來。

班導證稱，對於花花控訴泡泡的內容，他們都沒看到過，而花花媽媽在擬道歉函的時候非常強勢，堅持要把「長期出口辱罵出言不遜說髒話」寫進去，泡泡在害怕下才簽下道歉函；生活組長也表示，同學們認為泡泡沒有主導霸凌花花，泡泡簽道歉函當下壓力很大。

法官根據花花的心理諮商紀錄，認為花花自小學起對人際相處較敏感，先前也與多位同學處不來、容易負面解讀他人行為，對泡泡的控訴也沒提出足夠的證據，依罪證不足，判泡泡免賠。

敗訴後，花花跟媽媽再對東山高中提告，分別求償51萬、15萬元，法官認為，學校應積極處理霸凌事件，卻在花花於2016年多次反應向班導反應時，僅認為是同學吵架、沒啟動霸凌輔導機制，應負賠償責任。

但泡泡於2016年8月10日簽下道歉函後，花花便沒再反應泡泡霸凌的事情，心理諮商也在2017年2月15日後就沒再繼續，而花花卻等到2019年4月17日才提告，已超過2年追訴期，另外，學校簽約的對象是花花不是媽媽，法官認為，媽媽求償的部分沒道理，判學校免賠。

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