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中尉排長輕生...269旅長竟稱「我很倒霉」　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

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▲▼時代力量「誠實面對 還原真相」記者會 269旅黃中尉的媽媽、姐姐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智召開「誠實面對，還原真相」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

陸軍269旅上月爆出一名黃姓中尉排長在營區輕生，家屬事後出面控訴軍方霸凌，並寫信向總統蔡英文陳情，這也是269旅自去年9月起，發生的第三起官士兵自傷事件。對此，時代力量立委邱顯智6日上午陪同黃姓中尉家長召開記者會，家屬表示269旅旅長在頭七赴靈堂致意時，竟當場說出「我有點倒霉，發生這樣的事會影響軍中士氣」，讓黃姓中尉的姊姊泣訴，「那我弟弟呢生命沒有了你們要還給我嗎？」

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長上月16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，其同僚事後在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。對此，邱顯智6日上午陪同家屬召開「誠實面對，還原真相」記者會，要求國防部即刻調查黃中尉死因，誠實面對這起不幸事件，還給家屬一個公道。

▲▼時代力量「誠實面對 還原真相」記者會 269旅黃中尉的媽媽、姐姐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲269旅黃姓中尉媽媽。（圖／記者屠惠剛攝）

黃媽媽崩潰地表示，她在4月15日仍與自己的兒子通過電話，沒想到在隔天的晚上6點3分就接到軍中的通知，得知「黃姓中尉排長在軍中上吊身亡」，這讓家屬情何以堪。她痛批，從4月15日到今天的記者會前，家屬都沒有接到任何國防部的說明，「難道要讓中尉排長就這樣枉死嗎」，希望軍方可以給家屬真相與真理，不要讓自己的兒子死不瞑目。

黃姊姊也泣訴，軍方在事後針對269旅的官兵進行問券調查，結果竟聲稱軍中這有霸凌這件事情，「帶這樣的風向非常可惡」，難道長期工作的壓力會是假的嗎。黃姊姊說，自己的弟弟常常要一個人做五個人的工作，上士與下士還要聯合整人，裝備有問題還要自掏腰包，但在軍中代墊的行為卻是違法的，然而軍方確允許這樣的事情發生，實在是太可悲。

▲▼時代力量「誠實面對 還原真相」記者會 269旅黃中尉的媽媽、姐姐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲269旅黃姓中尉姊姊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃姊姊指出，弟弟曾向她說，自己有一台腳踏車在營中不見，長官卻毫無作為地稱「這是常態」，甚至買了第二輛腳踏車後煞車還被剪斷，簡直可惡至極。此外，因為自己的弟弟是過敏體質，長官卻直到衍生出蜂窩性組織炎後，才允許他去看醫生，「開會言語修理他，裝備有缺失叫他補錢」，甚至常常工作到凌晨兩三點，269旅真的是太可惡。

黃姐姐也控訴，269旅旅長在頭七赴靈堂致意時，竟當場說出「我有點倒霉，發生這樣的事會影響軍中士氣」，讓黃姓中尉的姊姊泣訴，「那我弟弟呢生命沒有了。你們要還給我嗎」。

司改國是會議委員王薇君質疑，269旅從去年至今已發生三起意外，造成兩條生命過世，她想請問國防部，從事情發生到家屬找到立委陳情，國防部到底改善了什麼。王薇君痛批，如果腳踏車不見在軍中是常態，那彈藥不見是否也是常態，「你長官哪個腦袋不見也是正常的嗎」。

邱顯智表示，總統蔡英文已經指示行政院政務委員羅秉成主責調查，以羅秉成過去在律師界的經驗，比起軍方的處理態度，家屬更能相信在羅秉成的主責下，能夠有比較公正客觀的調查。

邱顯智也譴責，軍方在偵查不公開的狀態下，任意曲解證據，特別是黃姓中尉的手中寫了一個人名，軍方竟解讀為是「隔天待命班的人」，但實際狀況根本不是如此。

邱顯智呼籲，國防部應該誠實面對，撤底檢討軍中文化，讓這次的犧牲能夠有所代價，也希望大家持續幫忙家屬發聲，一方面要求國防部徹底了解個案的真相，也讓結構性因素能夠徹底改變。

黃媽媽表示，事發後軍方一直在打壓家屬，家屬若不發聲，軍方就以為整件事可以低空飛過，但家屬只是不希望國軍形象被汙衊，但在不得不的情況下來向邱顯智陳情，希望透過記者會把真相找出來，讓兒子縱使犧牲，也能夠是「前人種樹，後人可以乘涼」，讓憾事不要再度重演。

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