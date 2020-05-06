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罷韓站路口、舉標語也違法？民進黨立委痛批韓市府「放大絕」

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▲▼ 民進黨立委舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委劉世芳舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

中選會5日發布高雄市長韓國瑜罷免案公告，中選會6日公布最新數據，整體洽借狀況已經達到88.97％，不過還是缺201間，其中人口最多的三民區、鳳山區達成率更是僅過半。對此，多位高雄的民進黨立委6日於立法院大陣仗舉行記者會，痛批韓國瑜為了讓罷免案不成功，由他主導的高雄市政府與選委為竟然放大絕，以違反法律的方式讓投開票所湊不齊，是人民沒辦法行使權利。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、許智傑、趙天麟、時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟6日上午也將在立法院舉行「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會，呼籲高雄市民面對台灣史上第一次直轄市市長罷免案，不論支持或反對，都不該輕易放棄行使權力，呼籲「高雄朋友6月6日去投票」。

▲▼ 民進黨立委舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者周宸亘攝）

劉世芳表示，怎麼選舉就應該怎麼罷免，這才是合乎民主法治的程序，但在中選會整理投開票所的過程中，韓國瑜與他的「反霸韓五月天」團體一再地杯葛、阻撓，高雄市政府警察局督察局甚至發出通報，表示超過3人以上站路口、舉標語、發垃圾袋、記者會、掃市場等罷免選舉宣傳活動，需要事先申請並核准，否則就是違反《集會遊行法》。

邱顯智表示，高雄市警察局竟然認為站路口、舉標語、發垃圾袋、記者會、掃市場都是《集會遊行法》，必須要事先申請，這真的是非常不可思議，也是在開民主倒車，「台灣有史以來恐怕也沒有這樣的選舉罷免，掃市場竟然要申請、得到警局核准」。邱顯智呼籲，中選會應該表明態度，讓人民最起碼的選舉罷免權利以及參政權得到真正的落實。

▲▼ 民進黨立委舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

李昆澤指出，過去一年多以來，韓國瑜讓高雄市民看不到，因為他在忙著選總統，現在他更忙著要讓市民找不到投票所，直言這對人民權利與民主價值的傷害非常大。李昆澤呼籲，韓市府必須保障人民的投票基本權利，投票是人民的基本權利，韓國瑜市政做不好，也不能對人民的權利綁手綁腳，限制人民投票的基本權利，只會引起市民更大反彈。

趙天麟也說，韓國瑜為了讓罷免案不成功，由他主導的高雄市政府與選委為竟然放大絕，以違反法律的方式讓投開票所湊不齊，是人民沒辦法行使權利。趙天麟強調，罷免投票是憲法賦予人民的權利，不容許韓國瑜用違反法律的方式剝奪人民行使自由，「不管結果如何都尊重民意，但不能讓民意彰顯無法進行」。

許智傑則說，韓國瑜到議會備詢也不敢，現在阻撓投票拆看板，造成市民更反感，甚至動用各項惡劣的手段，就是為了要阻撓罷韓，質疑「難道台灣是回到戒嚴了嗎」。許智傑呼籲，不管個人立場為何，希望6月6日大家都可以出門投票，寫下歷史的一刻，讓罷韓投票能夠圓滿舉行，才是大家最終的目標，也是最大的民主表現方式。

▲▼ 民進黨立委舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委劉世芳舉辦「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

邱議瑩提及，最近有很多市民向她提出疑問，「韓國瑜是把高雄人當塑膠嗎」，但是高雄人越是受到莫名其妙的阻攔，就越要展現堅強的意志力，呼籲所有高雄市民6月6日一起站出來寫歷史，台灣的民主政治不能讓韓國瑜這樣糟蹋，因為高雄人不是塑膠做的。

陳柏惟則諷刺，過去韓國瑜常說別人對他「抹黑抹紅」，但其阻撓罷免的手段，包括壓制廣告看板、集會遊行、妨礙宣傳以及設立投票所等方式，卻正好與中共一樣，所以韓國瑜寧可拆看板，也不願意讓高雄人了解自己罷免的權利，與中共的差別只剩下「一個可以選舉，一個不能選舉」，因此希望能夠「瑜出去，人回來，6月6日發大財」。

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