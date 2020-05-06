陸軍269官兵代墊5000元買料件　軍方在靈前要家屬簽收被拒

▲時代力量「誠實面對 還原真相」記者會，269旅黃中尉的媽媽與姐姐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍269旅黃中尉在營區自戕，傳肇因業務與工作壓力過大。時代力量立委邱顯智指出，黃中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，錢卻一直沒給，一直到四月間不幸離世，269旅日前才在靈堂前要將這5000多元款項塞給家屬，請家屬簽收。

立法院外交及國防委員會6日邀請國防部長嚴德發就「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」進行專案報告。

首先針對269旅自戕案，邱顯智質詢時指出，國防部的專案報告裡面，只有在第6頁寫了7行字，而且還是錯誤的，並追問嚴德發，地檢署的偵辦進度有沒有掌握？嚴德發說，跟桃檢都有聯繫，也都會配合。

但是，邱顯智追問這個案子什麼時候開庭時，嚴德發與眾軍方官兵一片靜默，僅表示不清楚；邱顯智氣憤地說，部長到今天為止都沒有去看過家屬，「為何我說這7行字是錯的，鬼扯！部長你真的要掌握一下，為何不去看家屬，家屬都希望部長去啊！」

邱顯智再問嚴德發，知不知道這位旅長到殯儀館看家屬的時候說了什麼話，「他說『我真倒霉』，因為這件事會打擊國軍士氣，你們知道嗎？」

邱顯智接著表示，現在保衛國家還要自費當兵，黃中尉墊錢買料件，包括良規火星塞、消防砂、喇叭鎖、多功能鐵鎚等，都要自己買；他說，黃輕生後，旅269旅才在靈堂前要塞5000多元給家屬，要家屬簽收，但後來沒有簽收。

對此，嚴德發表示，現在都要調查，但都有掌握，對於軍官自購料件的問題，國軍現有機制是有的，但為什麼會發生，還要找出原因。