罷韓倒數1個月！投開票所還缺201間　三民、鳳山完成率僅過半





▲罷韓投票6月6日登場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票6月6日要登場，僅剩下一個月時間，不過，過程中卻是狀況連連，甚至傳出韓市府以防疫為名阻撓學校借場地作為投開票場所，出現「越借越少」情況。中選會6日公布最新數據，整體洽借狀況已經達到88.97％，不過還是缺201間，其中人口最多的三民區、鳳山區達成率更是僅過半。

中選會1日表示，為了讓高雄市民瞭解市長罷免案選務進度，結合Google地圖公開高雄市各區、各里的投票所洽借情形，方便市民查詢戶籍地投票所已完成洽借情形。此次罷免案共需設置1823所投票所，將於5日確認投票所設置地點，5月11日公告投票所設置地點。

根據中選會資料，由於高雄市政府教育局以防疫為名限制1間學校只能出借1至2所場地，讓罷韓投開票所的洽借出現「越借越少」的狀況，從4月22日的1,513間一路降至該月30日的1,182間，也讓中選會說了重話，要求韓市府，「切勿阻撓選務工作之進行，妨礙人民正當行使罷免權。」

最新資料顯示，目前投開票所洽借狀況已有好轉，整體達成率88.97%，尚缺201間投開票所。其中人口數最多的區三民和鳳山，借洽情況卻依然不佳，分別僅有51.85％和67.54％。

罷韓投票6月6日就要登場，剩下不到一個月，但投開票所還沒借完，引發外界批評。前高雄現場楊秋興6日就在臉書開嗆市府，這已經嚴重破壞民主憲政體制。此外，「Wecare高雄」在臉書爆料，痛批韓市府下令總動員脅迫罷韓噤聲，高市警察局通令針對3人以上發傳單、發布條、站街頭、掃市場等行為，將全面以「違反集會遊行法」處理，根本形同「高雄戒嚴」。