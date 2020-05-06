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高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄市長韓國瑜上任之前喊出要興建愛情摩天輪，以推動高雄地區經濟發展，他近日指出，今年已有美國團隊來訪遞交合作文件。交通部台灣港務公司表示，至今高雄市府或愛情摩天輪案潛在廠商均未提出具體投資計畫。

韓國瑜近日面臨罷免危機，日前曝光的答辯書內指出，針對愛情摩天輪開發案，2020年1月美國團隊來訪遞交合作文件；同時積極邀請樂園業者、商場經營業者或其他廠商於愛河周邊投資，發揮高雄港灣城市優勢，全力衝刺高雄的經濟發展。

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港務公司表示，該案係屬招商投資計畫，與港務公司依「都市計畫法」規定向高雄市政府提出之第20工區開發計畫之層次與性質不同，兩者間並無互相干擾或先後順序問題，倘有潛在廠商欲投資摩天輪，應由業者向港務公司或高雄港區土地開發(股)公司提出具體投資計畫。

▲「愛情摩天輪辦理進度說明記者會」 。（圖／高市府經發局提供）

▲愛情摩天輪案一直沒有進度。（示意圖／高市府經發局提供）

港務公司表示，目前雖有業者接洽土開公司了解，但高雄市政府或愛情摩天輪案潛在廠商。均未向港務公司及土開公司等提出具體投資計畫。

港務公司表示，據高雄市政府評估。愛情摩天輪可能基地位於高雄港4-8號、16-18號及21號碼頭後線三處，該三處基地均位於商港區域範圍內，由港務公司經營管理，無土地取得問題，惟高雄港為我國對外貿易最大港口，港區內各碼頭區位均有其使用用途。

港務公司表示，摩天輪規劃區域土地目前仍持續提供至金門、澎湖等離島民生物品補給作業基地，以及觀光船、文化渡輪等船舶靠泊使用，為避免離島物資運輸斷鏈短缺及影響現有業者使用情形，必須配合未來港區碼頭遷移調整，始能逐步推動轉型開發，因此倘市府有相關招商規劃亦可先洽港務公司進行了解。

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