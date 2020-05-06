新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

▲武漢P4實驗室2013年發現一組冠狀病毒，基因序列與2019新型冠狀病毒有高達96.2%的一致性。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，病毒起源備受各界關注。對此美國華裔科學家何大一近日表示，他不認為病毒是從實驗室故意洩露的，這些病毒通常來自蝙蝠，但「為什麼是武漢？他們知道什麼」，其實許多科學家的懷疑並沒有惡意，因為這是一個值得追問的關鍵問題。

愛滋病「雞尾酒療法」發明人何大一1日接受《國家廣播公司亞裔美國》（NBC Asian America）採訪。他指出，在疫情爆發之初，中國大陸本來可以更加透明，尤其是在武漢，如果一月初表示病毒會「人傳人」，且認為病毒源頭是華南海鮮市場，這也是一個錯誤。

「中國犯下的另一個錯誤，是他們讓美國主導了病毒來自何方的敘述」，何大一表示，「我們都知道病毒來自武漢，但是它實際上是從哪裡來的呢？我一分鐘都不相信是從實驗室故意洩漏的，不過他們肯定知道一些實情。」

何大一指出，新冠病毒通常來自蝙蝠，但為什麼是來自武漢這座周圍很少蝙蝠的大城市？而且2個P4級實驗室都剛好在該地，同時病毒所還有不少研究蝙蝠冠狀病毒的團隊。

Wuhan virus lab 'cover-up' https://t.co/B7Iq5VMCvI — Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2020

何大一認為，現在的問題是病毒所的科學家在探索蝙蝠洞時，是否被病毒感染了，許多科學家的懷疑並沒有惡意，但是「為什麼武漢？」 ，這是一個必須要問的問題，因為這個可能性很明顯，已經有畫面顯示科學家在研究時沒有做好防護措施。

另外，對於新冠病毒被稱為「中國病毒」一事，何大一表示，「這不是我們今天使用的命名法。在過去的情況下，病毒是根據發現的位置來命名的，但這不是我們今天要做的，就像也不會將H1N1稱為美國病毒一樣。我們已經有所進步（We're beyond that by now）。」