新冠肺炎疫情還有很大不確定性！習近平：鞏固好防疫成果「絕不能前功盡棄」

▲習近平強調要鞏固好防疫成果，絕不能前功盡棄。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中共中央政治局常務委員會昨（6）日召開會議，中共中央總書記習近平指出，目前，境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現群聚感染，新冠肺炎疫情還有「很大不確定性」。

據《新華社》報導，習近平指出，湖北省疫情防控已經由應急性超常規向常態化轉變，但並不意味著防控措施「可以鬆一鬆、歇一歇」；黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。

他強調，要繼續指導做好治癒患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控舉措，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，「鞏固疫情防控成果，絕不能前功盡棄」，還要推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

此外，會議還要求要運用好湖北及武漢在防疫中有效的做法，「理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力，完善公共衛生應急法律法規，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。要堅持預防為主，創新愛國衛生運動的方式方法，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，大力開展健康知識普及，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。」

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