　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠肺炎疫情還有很大不確定性！習近平：鞏固好防疫成果「絕不能前功盡棄」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲習近平強調要鞏固好防疫成果，絕不能前功盡棄。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中共中央政治局常務委員會昨（6）日召開會議，中共中央總書記習近平指出，目前，境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現群聚感染，新冠肺炎疫情還有「很大不確定性」。

據《新華社》報導，習近平指出，湖北省疫情防控已經由應急性超常規向常態化轉變，但並不意味著防控措施「可以鬆一鬆、歇一歇」；黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。

他強調，要繼續指導做好治癒患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控舉措，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，「鞏固疫情防控成果，絕不能前功盡棄」，還要推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

此外，會議還要求要運用好湖北及武漢在防疫中有效的做法，「理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力，完善公共衛生應急法律法規，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。要堅持預防為主，創新愛國衛生運動的方式方法，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，大力開展健康知識普及，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

►母親節超殺禮物！青春露6折超低價快搶～

ET快訊
刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」　搶匪嚇傻逃到小琉球
周揚青被酸「這麼快就找新男友」　酒吧拍美照洩關係…老闆爆是高
快訊／印尼東部班達海　晚間發生規模7.3地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠肺炎疫情還有很大不確定性！習近平：鞏固好防疫成果「絕不能前功盡棄」

博明稱「李文亮是五四精神繼承人」！華春瑩駁「他抱有偏見」：自以為了解中國

27歲清秀男街頭「保護女友」一打十！戰鬥力爆表1人倒血泊…入獄3年GG了

回應川普洩毒指控　華春瑩：美官員常被打臉「應好好反思」

台灣爭取參加WHA　陸外交部華春瑩：中國中央政府已為台灣地區安排好

王健林：未來8個月要加倍努力「今年開店目標不變！」

黑龍江防疫均下調為「低風險」　官方：全力推動復工復產

陸五一旅遊潮90後佔過半數　成都、三亞、上海最受青睞

悍匪打劫銀行！警員果斷「開槍制伏」…下秒圍觀路人卻「中彈倒血泊」

北京釋整頓訊號！　國務院：香港「黑暴」是一國兩制大敵

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

5/8起開放武漢國人「自行返台」　陳時中：需先入住集中檢疫所14天

新冠肺炎疫情還有很大不確定性！習近平：鞏固好防疫成果「絕不能前功盡棄」

博明稱「李文亮是五四精神繼承人」！華春瑩駁「他抱有偏見」：自以為了解中國

27歲清秀男街頭「保護女友」一打十！戰鬥力爆表1人倒血泊…入獄3年GG了

回應川普洩毒指控　華春瑩：美官員常被打臉「應好好反思」

台灣爭取參加WHA　陸外交部華春瑩：中國中央政府已為台灣地區安排好

王健林：未來8個月要加倍努力「今年開店目標不變！」

黑龍江防疫均下調為「低風險」　官方：全力推動復工復產

陸五一旅遊潮90後佔過半數　成都、三亞、上海最受青睞

悍匪打劫銀行！警員果斷「開槍制伏」…下秒圍觀路人卻「中彈倒血泊」

北京釋整頓訊號！　國務院：香港「黑暴」是一國兩制大敵

中職／洪總再踢館桃猿　伍鐸戰尼寇力要止對戰5連敗

具荷拉生母被追問「爭取遺產的理由」　腦羞拒答：無話可說，請你離開！

「沒本事管自己老公還罵張庭」　台灣第一小生前妻遭私訊辱罵…罕見發聲了

俄國近16.6萬人確診！普丁支持率「史上最低」　民調：剩下59％

梅根福克斯爆婚姻危機！　被直擊「外出摘婚戒」知情人曝內幕

新冠肺炎疫情還有很大不確定性！習近平：鞏固好防疫成果「絕不能前功盡棄」

養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

大陸熱門新聞

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

台灣爭取參加WHA　陸外交部：中央政府已安排好

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

24歲妹「臉爛掉了」！醫生診斷：戴口罩害的

男子陳屍出租屋！嬌妻精密犯罪曝

公務員100%複製小豬！尋芳高清片妻子PO上網

有錢就是任性！　奧迪車主追撞Nissan「當場轉賬」：這車我買了

湖北12hrs閃電14萬次　網：神仙打架？

追撞日產車！奧迪車主當場轉帳：你這車我買了

更多熱門

相關新聞

海爾希宣布捐10萬份口罩助防疫

海爾希宣布捐10萬份口罩助防疫

美國女歌手海爾希（Halsey）出道以來就極具個人特色歌聲獲得關注，在目前全球疫情肆虐之際，私底下的海爾希也不忘發揮自己的影響力，宣佈捐出十萬份口罩給加州的醫院。

陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」

陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

口罩可網購「釣魚簡訊竟趁機詐騙」　健保署急提醒

口罩可網購「釣魚簡訊竟趁機詐騙」　健保署急提醒

大媽雙手空辦紓困　聽職員解說還火大飆髒話

大媽雙手空辦紓困　聽職員解說還火大飆髒話

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19習近平

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

劉樂妍砸百萬MV被曝光：我要扔掉，這是垃圾

只有愛心遮兩點！夜店5女宣照突被轟爆

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面