菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

文／中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電

台灣抗疫表現受到菲律賓媒體關注，ABS-CBN新聞網特別製作資訊短片介紹，截至今晚11時，影片獲得近10萬個讚和612萬次觀看。

菲律賓ABS-CBN新聞網近日製作資訊短片「台灣如何控制2019冠狀病毒疾病傳播」，2日將短片分享在臉書上。

ABS-CBN新聞網臉書編輯寫道：「台灣2019冠狀病毒疾病病例數很少。因為只有429個確診病例（5月1日數字），台灣並未封城。台灣怎麼做到的？」截至今天晚上11時，這則貼文獲得近10萬人按讚及612萬次觀看。

在這部長度6分35秒的短片中，解說員表示，台灣鄰近中國，因此專家原本預估，台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數將爆增，但隨著全球病例數攀升，台灣僅出現少量病例，「台灣是怎麼做到的？我們可以從他們那裡學到什麼」？

短片也訪問到史丹佛大學副教授王智弘，王智弘說：「我認為他們（台灣）做得確實很好的一點是，他們很早就意識到了危機。」

他列舉台灣對抗新冠肺炎的措施並表示：「對抗病毒感染最簡單的方式是一開始就阻隔它，不要等到社區傳播（才開始）。到時你就不知道它的來源了。」

▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

王智弘也提到，台灣中央流行疫情指揮中心每天舉行記者會，答覆每個記者的每個問題，態度很好。他說：「所以人們覺得這些人很友善，很有耐心，而且知識淵博，藉此建立民眾信任感。」

短片也訪問到海外菲籍勞工聯盟「移工國際」台灣分會主席布倫加（Gilda Banugan），對比台灣現況與菲律賓的封城措施。

她表示，台灣沒有封城，因此「沒有設置檢查點，沒有警察攔查，外面沒有武裝人員詢問你要去哪裡」。

短片特別提到，台灣結合「電子圍籬」和人力監控，並對違反居家隔離規定者處以巨額罰鍰，「最高可罰新台幣100萬元，超過160萬披索」，取得顯著成效。

在短片最後，王智弘說，台灣政府「很早就意識到危機。他們與公眾進行很好的溝通，以獲得公眾支持。我認為兩者結合確實有效」。

▲菲媒短片介紹台灣抗疫表現。（圖／翻攝自Facebook／ABS-CBN News）

解說員也在結語表示，雖然各國抗疫情形不同，但菲律賓可以從其他國家如何有效對抗疫情學到很多。

無獨有偶，菲律賓商業性第2大報「商業鏡報」（Business Mirror）4日也刊登漫畫，展現台灣抗疫成果。

漫畫中以誇張筆法描繪貌似總統蔡英文的女性，手舉「2019冠狀病毒疾病得分」和疫情統計數字的牌子並面露笑意；一旁貌似中國國家主席習近平的男性則露出懊惱表情，形成強烈對比。