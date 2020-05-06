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德國與輝瑞合作疫苗實施「人體試驗」　號稱年底量產2000萬劑

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲德國與輝瑞藥廠合作的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，號稱年底前量產2000萬劑。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

德國BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer, Inc.）的合作團隊，宣稱找出了預防新冠肺炎（COVID-19）安全且有效的疫苗，現在已經進入初步人體實驗階段，只要驗證是安全有效的疫苗，就可以立刻投入量產分銷，在年底前有望生產2000萬劑。

根據《路透社》報導，該疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術，有望成為防治新冠病毒的首批疫苗之一，目前新冠病毒在美國已經造成100萬人感染，6.8萬人死亡，儘管有些藥物已在緊急使用授權下，用於治療患者，但實際上目前尚無正式批准的療法或疫苗。

另一間生技公司Moderna Inc正在與美國政府合作研發的疫苗，也使用類似的技術，該候選疫苗的第一階段測試也已經開始，計劃在本季進行中期試驗。

輝瑞公司上週表示，希望最快在10月獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的緊急授權，並可能在2020年底之前分發多達2000萬劑，並著眼於明年生產數億劑。

兩家公司都表示，使用合成的mRNA技術可使疫苗的開發和生產速度比傳統疫苗更快。

輝瑞公司上週表示，預計將在五月下旬提供該疫苗的安全性數據，該試驗最初針對約360名健康志願者（分為年輕人組與老年人組）試驗四種潛在疫苗候選者。

輝瑞公司發言人說，輝瑞計劃在7月初將試驗擴大到美國各地，最終可能會招募8,000多名參與者，如果成功的話，將是美國疫苗研發到量產有史以進展最快的一次，將開發過程從10年壓縮到9個月的時間。

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