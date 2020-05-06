1萬元紓困補助今開跑「一圖看懂怎麼領」　4資格符合快申請

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

記者葉國吏／綜合報導

新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從今天(6日)起開始申請。衛福部特地用一張圖告知申請資格如何計算，並同時透露急難紓困金的申請流程。

因應疫情衝擊，行政院宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件。衛福部次長蘇麗瓊表示，急難紓困審核標準以109年1至4月總收入為準，將放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地最低生活費2倍，即可拿到1萬元現金。

根據衛福部公布的「各地區每人每月最低生活費情形」對照表顯示，非6都縣市為1萬2388元，台北市為1萬7005元，新北市1萬5500元，桃園市1萬5281元，台中市1萬4596元，台南市1萬2388元，高雄市1萬3099元，金門縣、連江縣1萬1648元。

▲一萬元紓困補助今天開放申請。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

●4項申請資格：

1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

4.依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

●受理窗口：

居住地鄉(鎮、市、區)公所(以下簡稱公所)。

●申請方式：

民眾填具申請書暨個案認定表，並檢附相關證明文件，逕送受理窗口。

●發給金額：

符合資格者，由公所發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。