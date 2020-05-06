　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐約殯儀館外發現普通貨車被用存放遺體。（圖／路透）

▲紐約殯儀館外發現普通貨車被用存放遺體。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間6日上午4點30分，全球累計確診364萬6206例、共25萬5486死。美國病例數即將突破120萬例，超過位居2到5位的西、義、英、法總和。

約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計119萬9238例確診、7萬646死、總篩檢人數728萬5178人，其中紐約州死亡人數2萬5073人，仍占全每近3分之1。

義大利過去24小時新增236例死亡，較前一日的195人略多；增新增1075例確診，較前一日的1221例略少，而這是近60天來的最低數字。義大利累計21萬3013例確診、2萬9315人死亡。

法國過去24小時新增330死，為6天以來最高數字，累計2萬5204死、16萬9583人確診。法國衛生部在聲明中指出，加護病房患者減少了266人，總數降低至3430人，達到連續27天人數遞減；住院治療人數也減少773人，來到2萬4775人，連續3周減少。

西班牙累計21萬8011例確診、2萬5428死、德國累計16萬6696人確診、6993人死亡，東部的巴伐利亞邦準備開放飯店餐廳恢復營業；俄羅斯累計15萬5370例確診、1451死；土耳其累計12萬9491例確診、3520死；巴西累計11萬156例確診、7485死。

ET快訊
9.3億台中一注獨得！彩券行老闆曝「開獎前徵兆」　連中2大獎
研究新冠病毒「即將重大突破」…教授在家中遭謀殺！頭頸多處槍擊
「空戰英雄」歐陽漪棻病逝！　曾擊落2架解放軍米格機
與老婆、媽媽爆口角...他「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

德國與輝瑞合作疫苗實施「人體試驗」　號稱年底量產2000萬劑

瑞德西韋治療新冠肺炎　日本啟動「特別程序」…7天內將批准

金正恩「8年前照片曝光」　網一看28歲的他...嚇傻：這是誰啊？

靖國神社驚見塗鴉…黑筆狂寫「殺光武漢人」　東京警視廳調查中

沒口罩咳嗽「10秒狂噴2.7米」！美研究：社交距離最低標1.8米

英國新冠肺炎死亡破3萬2000例　超越義大利…歐洲最多！

研究新冠病毒「即將重大突破」…教授在美國家中遭謀殺　頭頸多處槍擊！

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

德國與輝瑞合作疫苗實施「人體試驗」　號稱年底量產2000萬劑

瑞德西韋治療新冠肺炎　日本啟動「特別程序」…7天內將批准

金正恩「8年前照片曝光」　網一看28歲的他...嚇傻：這是誰啊？

靖國神社驚見塗鴉…黑筆狂寫「殺光武漢人」　東京警視廳調查中

沒口罩咳嗽「10秒狂噴2.7米」！美研究：社交距離最低標1.8米

英國新冠肺炎死亡破3萬2000例　超越義大利…歐洲最多！

研究新冠病毒「即將重大突破」…教授在美國家中遭謀殺　頭頸多處槍擊！

變身型男就差這一步！LV雙面漁夫帽、戒指首飾　擺脫夏季無趣的T-Shirt穿搭

基隆水電工PO文嗆當「鄭捷第二」原因曝　籌無5萬保金被聲押

多維TW／台海局勢嚴峻　「5•20」前後恐有危機

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天　吳德榮：強鋒面到防劇烈天氣

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

五股電鍍工廠凌晨竄火　火舌猛舔鐵窗延燒隔壁4戶

城隍爺出巡欽點！超神彩券行「7次開出頭獎」　老闆曝背後秘密

快訊／五股工廠凌晨惡火！猛火竄天「碰」爆炸聲　居民嚇壞

白車沒減速硬切路肩險撞學生　公車司機「天使一抓」救回一命

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

英國新冠死亡破3.2萬　超越義大利

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

法國12月出現首例新冠肺炎　WHO：不意外

靖國神社遭塗鴉：殺光武漢人

美最新研究：沒口罩咳嗽「10秒狂噴2.7米」

更多熱門

相關新聞

德國與輝瑞合作疫苗　年底量產2000萬劑

德國與輝瑞合作疫苗　年底量產2000萬劑

德國BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer, Inc.）的合作團隊，宣稱找出了預防新冠肺炎（COVID-19）安全且有效的疫苗，現在已經進入初步人體實驗階段，只要驗證是安全有效的疫苗，就可以立刻投入量產分銷，在年底前有望生產2000萬劑。

瑞德西韋抗新冠肺炎　日本將批准

瑞德西韋抗新冠肺炎　日本將批准

駭客攻擊企業　國安官員曝「目標是5/20」

駭客攻擊企業　國安官員曝「目標是5/20」

美最新研究：沒口罩咳嗽「10秒狂噴2.7米」

美最新研究：沒口罩咳嗽「10秒狂噴2.7米」

新冠肺炎疫苗9月問世？中研院解答

新冠肺炎疫苗9月問世？中研院解答

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒全球確診

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

《康熙》偽娘黃亞力自曝「已離婚」！

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

有錢就是任性！　奧迪車主追撞Nissan「當場轉賬」：這車我買了

9.3億獎落台中！老闆：最近常有鳳蝶飛入

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面