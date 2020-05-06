中油、台塑遭駭客攻擊！國安官員曝「目標是5/20」：全面提高警覺

▲多家企業近日遭駭，國安官員不排除是針對520前的「測試性攻擊」。（圖／免費圖庫pexels）

文／中央社



中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，國安官員5日表示，駭客近來針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與中國，不排除是針對520總統蔡英文就職典禮前的測試性攻擊，國安團隊、資安部門全面提高警覺。

中油前天遭駭客攻擊、台塑化昨天成另一目標，國安官員晚間表示，今年2月底，許多民主國家多遭到類似的網路攻擊，因疫情在全球蔓延，駭客鎖定的目標先以醫療系統、醫療院所、疾病管制等相關機構，包括台灣的疾管署進行網路攻擊竊取資料。

知情人士透露，台大醫院電腦系統遭到駭客攻破，國安單位高度關切，院方也立刻通報行政院資安處進行了解，資安專家旋即派員檢測，追查網路攻擊來源，確認來自中國駭客所為。

先前衛福部疾病管制署人員帳號密碼個資，疑遭駭客入侵竊取的資安事件，據指出，國安局指示調查局資安工作站立案調查後，檢調懷疑駭客透過歐洲等地IP作為跳板入侵，先在電腦主機植入後門程式，再竊取帳密個資，不排除是歐洲或中國駭客所為。

▲中油系統異常，確認遭駭客攻擊。（圖／記者姜國輝攝）

國安官員表示，駭客攻擊對象先是醫療院所與公衛機構，最近幾週攻擊對象為基礎建設系統、高科技產業等，日前也發生特定金融機構遭駭，但問題已經解決。

國安官員指出，這一波又一波的駭客攻擊事件絕非個案，而是針對台灣等民主國家普遍性網路襲擊，測試與癱瘓為其主要目的，攻擊來源包括來自俄羅斯及中國等，尤其在台灣方面，將輸入的電腦病毒重新組譯後，能清楚辨識這是來自中國手法。

國安官員說，就時間點研判，這些網路攻擊不排除是針對520總統就職典禮前的測試性攻擊，台灣與美國等友好國家一直有相關的資訊分享，在因應作為上，會與國際同步，強化相關資訊安全的作為；台灣方面，國安團隊、資安部門已全面戒備、提高警覺。