藥局、超商、全聯「口罩驚喜度最強？」網一面激推　她曬斑馬款暴動了

▲女網友曬斑馬款，暴動了！（圖／翻攝臉書口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

網搜小組／劉維榛報導

戴口罩出門成了民眾生活日常，尤其拿到與眾不同的款式，心情也自然好！一名男網友好奇詢問藥局、四大超商和超市，「下次大家要選哪一家驚喜度較高？」結果答案一致都為藥局。另有女網友驚呼，「終於不是素藍了」，分享藥局拿到質感爆棚的斑馬紋口罩，讓眾人暴動了。

一名男網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》直呼，除了實體藥局外，目前4大超商與超市，包括小7、全家、萊爾富、OK mart、全聯福利中心和美廉社也都可以領取口罩，若想拿到限定版，「下次大家要選哪一家驚喜度較高？」

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文張貼出後，底下網友一致認為，「藥局機率高」、「聽說藥局比較容易有特殊色」、「預購不能事先打聽，哪裡訂就哪裡取，藥局可以事先打聽，差別在這裡」、「不預購了，看哪裡有好貨就去哪買」、「我也是看到全聯無塵室的包裝才選它，之前選小7信封袋，封口沒有折下來，直接看到口罩，後來選全聯，感受到全聯的用心」。

另一派抱怨，「本來想用超商預購的，但看同事們的耳帶品質不是很優，都會鬆掉（不只一位）瞬間滅火！決定以後都要去藥局領」、「這次7-11領的5包都是捲捲繩」。

▲有人在超商領到豹紋花色！（圖／翻攝臉書口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

不過留言串中，有人在萊爾富領到豹紋款式、無耳帶專利款，小7領到紫羅蘭色、蘋果綠色，「反而昨天在7-11買東西時看到後面櫃檯要讓預購領的口罩，因為袋子是透明的，所以清楚的看到居然都是混色的」。

有趣的是，日前有女網友在同社團曬出戰利品，興奮直呼「終於不是素藍了」，畫面可見是超特別的斑馬紋與罕見的夢幻淡紫色口罩。一票網友羨慕回應，「羨慕有斑馬的」、「真的還是要去藥局排隊購買」、「 上面那個，還是第一次看到，羨慕喔」、「可換嗎」、「那兒買的？真好」。