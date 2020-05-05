他提早下班...撞見媽媽「用熨斗燙頭髮」！　貼文藏洋蔥「突破盲點」

▲媽媽突發奇想，用熨斗燙頭髮。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

長輩們生活經驗豐富，即便手邊沒有適合的工具，也會想盡辦法解決問題，根本生活智慧王。一名網友近日發現，原來媽媽平時就有用「熨斗」燙頭髮的習慣，不過荒謬之餘也讓他有了深刻的反省，文末藏了顆大洋蔥。

「媽妳不要用熨斗做這種事......。」一名網友在PTT女板發文，他表示最近公司時常提早放人下班，然而他4日提前回家時，卻撞見驚人一幕。

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只見媽媽將燙衣板架在桌上，然後趴在上方，一手竟拿起熨斗正在「燙頭髮」。原PO傻眼問媽媽在幹嘛，對方說只是想把頭髮燙直，而且也已經這樣做了一陣子。

原PO表示，其實家中明明就有夾頭髮的離子夾，但了解之後才知道，媽媽其實不太會用，妹妹出國前也沒有教媽媽如何使用，於是媽媽才自己研發出這個方法，「要不是提早下班我永遠不會發現。」

雖然眼前的景想荒謬又好笑，但原PO話鋒一轉，感嘆其實日常生活中，很多人為了長輩方便，購買最新3C、家電產品希望他們使用，但大家有時也會不小心忽略「爸媽可能太不會用」這點，沒有花時間教，再加上長輩可能不好意思問孩子，東西就這樣束之高閣了。

▲想要擁有一頭美髮，還是要用恰當的方式改造。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後他也說，雖然自己沒有頭髮，但為了媽媽他也要去研究離子夾的用法，讓媽媽能使用恰當的工具安全燙頭髮。

照片曝光後，鄉民被逗樂表示「土法煉鋼，媽媽有點可愛」、「還可以拿來做熱壓吐司」、「貼文有洋蔥，好險你是貼心的」、「最好墊濕毛巾，免得下手太重」、「媽媽很可愛，不過真的很危險」、「我想到之前網購掃地機器人給老母，結果她不太會用，還是自己掃」。

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