AIT公然表態「聲援台灣加入聯合國」　高掛4小時修改「編輯紀錄」露餡

台美關係近年來因為美中貿易戰、新冠肺炎(COVID-19)等國際重大事件影響,關係越來越友好、緊密,甚至友好到美國在台協會(AIT)直接在臉書公開表態「聲援表態台灣加入聯合國」相關貼文長達4小時後才修改內容,讓人不禁聯想,究竟是單純發文內容修改,還是另有弦外之音。

美國在台協會 AIT因應世界衛生大會(WHA)即將召開,因此每天都會在臉書上分享貼文聲援台灣參加世界衛生大會,並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

AIT在4日的貼文中提到,美國駐聯合國代表團5月1日推文聲援台灣加入聯合國,「聯合國創立宗旨是為了包容所有聲音,這是一個歡迎多元意見、觀點並促進人類自由的論壇。而禁止台灣踏足聯合國,不僅是對驕傲台灣人民的侮辱,也是對聯合國原則的侮辱。」

但是相關的貼文在發出長達4個小時後才修改內容,美國駐聯合國代表團5月1日推文,「聯合國創立宗旨是為了包容所有聲音,這是一個歡迎多元意見、觀點並促進人類自由的論壇。而禁止台灣踏足聯合國,不僅是對驕傲台灣人民的侮辱,也是對聯合國原則的侮辱。」

美國駐聯合國代表團(U.S. Mission to the UN)在推特的發文當中,的確是提到禁止台灣踏足聯合國(Taiwan from setting foot on UN grounds)是對台灣人民與聯合國的侮辱,但是這與「聲援台灣加入聯合國」是否具備相同的意義,這對於向來字斟句酌的外交單位而言,確實相當耐人尋味。

