「口罩免排隊」阿桑卻嗆不爽買　藥局妹傻：怎樣都有槍！網破盲腸...好心酸

▲藥局不再擠滿人潮！（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

不是限量的，就不排了？！一名藥局女店員傻眼透露，最近一名阿桑上門詢問口罩，發現完全免排隊，讓她大失所望，還爆氣碎念「之前都排好久餒，才三個...現在不用排，還9個。都要騙我們這種老人，以為我們老人很閒嗎？」文章曝光後，網友紛紛笑回「排隊的樂趣被剝奪了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，在藥局上班的她，看著排隊人龍的那些日子已不復見，也頗為鬆口氣，如今民眾上門就可一秒買到，結果今（5）日遇到一名火氣很大的阿桑，走向櫃台直呼，「現在可以買口罩哦，不是都要排隊？」

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原PO禮貌解釋，「現在已經不需要了，購買通路很多，現在可以輕鬆買了！」接著主動要幫阿桑查詢是否已過14天，可重新再領一次口罩，殊不知阿桑還是氣pupu，讓原PO哭笑不得，對話如下：

阿桑：齁...我之前都排好久餒，才三個...現在不用排，還9個。都要騙我們這種老人，以為我們老人很閒嗎？



原PO：那是規定一直修改，才會是現在這樣結果，這樣人人都可以輕鬆購得很好啊



阿桑：騙鬼，不要了啦...不爽買，我留給需要的人



原PO：好的，如果您有需要再來買



阿桑：騙，只會騙...之前我們排隊的都傻子

▲網虧，阿桑心酸酸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

目送阿桑離開藥局，原PO也忍不住翻個華麗的白眼，「到底？！怎樣都有槍！」討拍文曝光後，掀起大批網友笑虧，「阿婆想排隊刷存在感，這樣跟三姑六婆聊天才有話題啦」、「沒有限量的感覺就不想買的概念」、「阿婆想排隊」、「很多老人都沒邏輯」、「阿嬤很生氣...東西要有人搶才值錢」、「排的不是口罩是人情味」、「人的心態，排隊人潮越多，代表商品越好，沒人排隊我幹嘛買」。

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