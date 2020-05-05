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限量時尚紅手沖壺、復古電烤箱必收！家樂福集點換6日開搶　30點就能免費入手

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▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福2020最新檔集點換購活動明天開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超美小家電換起來！繼去年推出日本柳宗理夢幻鍋具集點換購後，家樂福量販今年再祭出全新一檔「GoodPlus+3大廚具系列」，打造11款時尚紅小家電、平底鍋、琺瑯鍋具。其中，必換的就是這3款，包括台灣首發的手沖快煮壺、經典復古電烤箱，以及日本主婦最愛多功能BBQ電燒烤盤，無論想要來個燒烤，或是香煎牛排通通沒問題，全系列限量5月6日起開始換購，一定要把握機會。

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲必收復古「手沖快煮壺」以及「經典復古電烤箱」。

看準疫情帶動小家電3倍銷量成長，家樂福這次推出全新會員集點換購活動，找來日本換購第一品牌「GoodPlus+」打造11款時尚紅廚品，且一鍋就能滿足多種需求，十分適合小家庭或是情侶、單身族。

其中，推薦必入手的就是這2款台灣首發的「手沖快煮壺」以及「經典復古電烤箱」，流線型的快煮壺嘴，輕鬆沖泡茶、咖啡甚至煮牛奶，還有貼心溫度計設計，並自動斷電、防治乾燥，全台限量只有7000個。而這台「經典電烤箱」，復古造型讓人眼睛為之一亮，全台限量1萬個。

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲主婦必收多功能BBQ電燒烤盤。

最後推薦這款「多功能BBQ電燒烤盤」，可是日本主婦最愛的廚具之一，提供2種烤盤包括燒烤盤、平煎盤，多功能設計不僅可以做小朋友最愛的章魚小丸子，還能香煎牛排、魚等，一次滿足多種需求，該款全台限量只有8000個。

家樂福此次集點換購方式限定會員專屬，只要單筆消費滿500元就送1點，最低5點就可加價購、最少30點就能免費換，且每款都是限量，總計只有13萬組，5月6日起至7月18日活動開跑，可兌換至8月4日，提醒上述必收3款需要7月中與10月底才能取貨。

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼鑄鐵鍋系列。

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲3款馬克杯、保溫瓶、保溫瓶。

▲▼家樂福2020最新集點換購活動5/6開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲超美琺瑯水壺。

另全聯4月24起至6月18日也推出全新8款限量「miffy限定居家生活用品」點換購活動，有收納籃、收納袋、捲筒紙巾架、面紙盒、垃圾桶、珪藻土地墊、萬用床上桌、暖心疊疊墊等，通通都印上了超萌米飛兔，就是要讓民眾防疫在家也能被療癒。

全聯點換購除可使用最少200點福利點加購換購外，還能累積3生鮮積分加價換（購買生鮮滿100元即贈1點），或是到門市購買任10杯「OFF COFFEE」加價獲得。

▲▼全聯最新miffy米飛兔集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯最新miffy米飛兔集點活動。

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