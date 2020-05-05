金髮女口罩剪大洞「口鼻外露」店員驚呆　她回：這樣才好呼吸啊

▲金髮女子居然自行將口罩剪個大洞。（圖／翻攝自TikTok／joegotti96）

記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球大流行，民眾紛紛戴上口罩以防傳染。美國一名女子走進加油站超商，雖然她戴著口罩，但口罩中間居然出現長方形大洞。店員發現後出聲詢問，女子語出驚人回答：「這樣比較好呼吸呀！」

事情發生在美國肯塔基州（Kentucky），一間加油站超商店員沙曼（Joe Samaan）正在值班，一名金髮女子走進超商，沙曼一瞥發現女子的口罩中間有一個長方形的大洞，鼻子、嘴唇全暴露在空氣中。

沙曼等待女子到櫃檯結帳，忍不住好奇向女子詢問口罩的來源。女子也不吝嗇地回答：「一直戴著口罩不好呼吸，這樣（剪個洞之後）比較好呼吸呀！」聽到女子的回覆後，沙曼忍住心中膨湃洶湧的驚訝，開玩笑地回答：「自己剪嗎？真是個好建議，我也會試著這樣做。」

沙曼上周五（1日）將影片上傳抖音（TikTok），短短4天，獲得超過85.1萬愛心、9482則留言。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）日前宣布，從5月11日起，民眾出門購物必須戴上口罩。「雖然戴口罩有點奇怪又不舒服，但為了自己和大家的安全，這一點小犧牲是值得的。」貝希爾說。

根據我國衛生部臉書資訊，正確配戴口罩有四大步驟，第一步是「開：檢查口罩」，再來為「戴：戴上口罩」、「壓：輕壓鼻樑片」、「密：檢查是否佩戴正確」。若像女子在口罩上剪個大洞、口罩沒有遮住口鼻，是完全沒有防疫效果的錯誤行為。

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