零確診就大放飛？公園小孩「無罩擠一起」…網曝苦衷：一堆人戴不住了

▲五一連假30度以上高溫，很多人外出旅遊。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情逐漸緩和，大家也緊繃了3個月，似乎漸漸鬆懈下來，戴口罩的人明顯減少。一名網友指出，上周幾乎人人都戴口罩，這幾天出門卻發現很多人「無罩上街」，無論是麵包店採買的長輩、公園玩耍的小孩，大家呈現一片和樂的歡樂氣息，忘記先前早起排隊、颳風下雨也要領到的口罩。

原PO在PTT表示，不知道是不是因為天氣轉熱，路上戴口罩的人大幅減少，「過馬路的沒戴，去麵包店採買的一群嬉鬧歐巴桑也沒戴，路上阿伯送貨的也沒戴」，外送員雖然還是依規定戴口罩，但整個鼻子都露在外面透氣，公園景象更是誇張，很多家長都帶孩子出來溜達，「但是九成小朋友都沒有戴，七成父母也沒有戴」，大家甚至擠在一起玩耍。

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▲天氣太熱戴口罩很悶。（示意圖／記者周宸亘攝）



接連好幾日的零確診，給了國人很大信心，但也逐漸鬆懈下來，「這是一種偷懶的幸福，還是台灣人已經整個放飛心態？」好像很多人都忘記戴口罩、勤洗手是基本防護，疫情還沒完全過去，應該繼續保持警覺性，「 之前忙著吵口罩不夠，不太缺的時候就不想戴口罩了，這是一種青春的叛逆膩？」

網友指出，主要原因是這幾天太過悶熱，尤其是在室外高溫下，口罩很容易戴不住，沒幾分鐘臉上就全是汗珠，「之前是因為天氣冷戴得住，現在天氣熱，一堆人戴不住了」、「很熱，臉一直爆汗，但沒人時我才會拔下口罩」、「臉被口罩悶到都長紅疹了，一粒一粒的」、「太熱了…我已經很忍耐了，但還是受不了」、「夏天會戴口罩的只有機車族，而且下車就拿下來了。」