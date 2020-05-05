連戴口罩3個月！　24歲妹變「關公臉」爆癢痛哭：以後怎麼找男友





▲女生哭泣示意圖。（圖／CFP，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

杭州24歲婷婷連續戴了3個月口罩，幾日前開始感覺臉上莫名發癢，回家脫下口罩一看，臉上已「爛掉」毀容，出現整片紅疹、水泡，還相當刺痛，當場痛哭失聲，「我還怎麼找男朋友」。

根據「錢江晚報」報導，婷婷是社區的工作人員，疫情期間仍然戴著口罩持續工作，前幾天回家脫掉口罩後發現，整張臉已變「關公」，全身起了紅疹，她原本想說是口罩戴太久皮膚缺水，隔天就會好些。

婷婷的媽媽隔天一早看見女兒嚇壞驚呼，「天哪，你的臉怎麼回事，都『爛』掉了！」婷婷趕緊照鏡子，發現自己的皮膚狀況更糟了，當場嚇哭「怎麼辦？我毀容了」。

▲口罩。（圖／免費圖庫pakutaso）

婷婷前往浙大一院皮膚科，向醫生哭訴「還有得救嗎？臉這樣我還怎麼找男朋友？！」皮膚科主治醫師吳銀華醫生發現婷婷全身大片紅斑伴脫屑，還散佈著丘疹，丘疹，初步診斷是長期戴口罩導致的過敏性皮炎。

原來婷婷日常護膚時會過度清潔，本身皮膚早就已經受損，再加上疫情期間臉部皮膚長期處在口罩周圍溫熱環境內，導致皮膚過敏刺激，接觸口罩的皮膚出現紅斑，脫屑甚至丘疹、水皰等，還伴有明顯瘙癢灼痛。

吳銀華表示，像婷婷這樣因為長期戴口罩而出現過敏性皮炎的患者不在少數，甚至還有大量醫護人員，也因此就醫，「平時注意皮膚保濕，勤換口罩，要足夠合格的口罩，不要戴太緊」。

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