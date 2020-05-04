油太便宜！汽機車都加95「現在改98加滿」　他好奇會怎樣？老司機曝下場

▲目前中油92、95、98無鉛汽油每公升價格均在20元以下。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

近來國際油價瘋狂下跌，台灣價格更創21年來最低紀錄。就有網友好奇，過去汽車一向是加95無鉛汽油，現在反正都便宜，乾脆升級改加98汽油，但又擔心會有負面的影響，「平常汽機車加95突然變98會怎樣？」

網友日前在PTT發文，表示台灣一般常見的加油法大概就是機車加92汽油、汽車加95汽油，他自己則懶得管中間細微的差別，所有代步工具一律都是加95汽油。不過他好奇，既然現在油價如此便宜，全面改加98汽油會怎麼樣呢，「請汽機車達人進來解答，謝謝！」

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文章貼出後，眾人說法莫衷一是，一派網友不建議，「認真回，車子壽命會減少」、「提早換機車而已，還好啦」、「變得更不會爆震」、「幹嗎（嘛）沒事付那麼多（錢），盤子逆？」

不過也有些人覺得根本沒差，「再加92平衡即可」、「終於實現汽油自由」、「還好阿，油價變便宜，偶爾也該讓機車吃好一點的」、「油的顏色不一樣，其他還好。」

▲加油示意圖。（圖／記者張一中攝）

根據台灣中油官網公告資訊，92、95、98三種無鉛汽油，除了辛烷值不同外其他性質大致相似。辛烷值是汽油抗爆震性能的量度，「爆震」是指汽車引擎內發生不正常的燃爆，連續的爆震容易燒壞氣門、活塞等機件。在設計時，不同的汽 車引擎已考慮要使用特定辛烷值的汽油以避免爆震現象產生。

車輛對辛烷值的需求主要來自引擎的壓縮比設計，汽車製造廠以提高引擎壓縮比來縮小引擎體積，增加單位體積所能產生的馬力，普通的壓縮比在9－11。選用汽油應依照原廠建議，汽油辛烷值只能比原廠建議值高，不能低。車輛使用較其引擎辛烷值需求為低的汽油會造成不正常燃燒，導致爆震，但在風切 及引擎噪音下，駕駛者易忽視，長期則會損害引擎；使用較設計辛烷值高的汽油並不會增加馬力。

專業試車手Andy老爹過去曾在「SiCAR愛車趣」影片中提到，汽車油箱蓋打開上頭通常會標註適合的用油，如印上「限用95以上無鉛汽油」，代表不能低於原廠設計的數值加92汽油，加95、98汽油則都是沒問題的。

至於往上加對效能是否有幫助？Andy老爹表示曾上過「GT-R教父」水野和敏開設的課程，水野認為以統計數字來說，任何引擎加98汽油都比加95效能更好。不過他試車無數累積的經驗，不管是渦輪增壓或NA引擎，在實際油耗測試和身體感受之下，結論是有些引擎有差、有些沒有，「這其實沒有標準答案」。