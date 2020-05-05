賣盜用帳號賺740萬！多名受害者指認「PTT、伊莉都盜」…賣家炫富爽照曝光

▲該賣家私生活相當揮霍糜爛。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

PPT今天爆出多名「買到盜用帳號」的受害者，起初是一名網友在露天拍賣花7000元買了伊莉論壇的帳號，使用一段時間後竟收到派出所通知，請他到分局做筆錄，案由是妨害電腦使用等罪，他才驚覺自己買到不法帳號，隨著多名受害者浮出水面，這位「盜帳號大盤商」的真實身分也被挖出。

最先揭發事件的網友在PTT指出，大約3月底的時候有人透過LINE傳訊息給他，「說我在用的帳號是他的，要我歸還，他已經報警了」，當時他以為是詐騙便沒理會，怎料這幾天真的收到派出所通知，員警也證實的確有此案件。

請繼續往下閱讀...

▲賣盜用帳號賺得大量非法收入。（圖／翻攝自PTT）



循著網友透露的資訊，其他人搜出賣家在露天拍賣的帳號，發現他簡直是個「盜帳號大盤商」，不僅賣伊莉論壇帳號，也包括PTT帳戶，全部都是盜來的，從購買人次來看，受害者不計其數，光是帳面上就賺了將近750萬，其他人也陸續跳出來指認，聲稱自己也不小心買到盜用帳號。

▲高級餐廳已經是標配。（圖／翻攝自PTT）



有人翻出賣家在露天與蝦皮的商品與購買人次，算出露天營收為415萬5400元，蝦皮營收為326萬8100元，合計742萬3500元，「我合理懷疑加上私下匯款的有超過1000萬啦！」賣家身分曝光後，網友發現他的IG貼文盡是紙醉金迷的生活，每天都吃高級大餐，還有女友送生日禮物，沒事就到按摩院找小姐紓壓，還能到處出國玩，可見他透過販售盜用帳號賺進了大把鈔票，實在囂張至極。

網友紛紛表示，「最近一堆人發現帳號被偷登，大概跟他脫不了關係」、「太誇張了，為什麼有人覺得被try帳號，就是這個原因」、「這背後是有集團在操作的，真的要格外注意」、「擾亂社會還過得這麼爽」。