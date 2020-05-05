值日生沒借器材！新北體育老師怒罰「全班戴口罩跑10圈操場」　小二生累哭

▲有家長發現，小孩體育課被罰跑10圈操場，全程都要戴口罩。（示意圖，與本新聞無關／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

大陸近日來陸續傳出2人因為跑步時戴著口罩，結果發生猝死意外，引起了各界關注。就有一位媽咪在臉書《爆料公社》貼文，發現小二女兒班級的體育老師不僅逼全班戴口罩跑10圈操場，還有戴口罩跳繩500下，讓她氣炸點名體育老師，「連我們大人都不願意做的事，為何要加諸在小孩身上？」

「請問各位爆友，你們有人願意戴著口罩在烈日高溫下，跑操場十圈嗎？」這位媽媽文中貼出家長群組的截圖，只見有別位爸媽發訊問「請問各位家長……上周體育課……全班被體罰嗎？」沒想到這一問不得了，家長們發現，就因為值日生沒借器材，體育老師就採連坐處罰，要全班跑10圈操場，而且全程都要戴口罩。

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原PO在群組裡還強調，「是全班戴著口罩跑10圈哦！」「跑到最後一圈，老師還要他們盡全力衝刺」，讓其他爸媽才得知真相「怪不得……小孩隔天痠痛……回家體育服全濕……口罩也全濕。」

▲有媽媽貼出家長群組討論，引發網友一陣譁然。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

原PO還提起大陸高中老師要求學生戴口罩跑操場、害學生猝死的意外，忍不住為孩子抱屈，「這麼熱的天氣連戴口罩走路，大人都受不了了，怎麼會要求小孩戴口罩跑10圈操場」、「重點是，老師在旁邊納涼觀看，也沒有帶隊跑啊！」其他家長也說「體育老師……要求小孩口罩戴好戴滿……結果自己也是偷懶……有時沒戴、拿下來呼吸新鮮空氣。」

這位媽咪也在文中質疑體育老師的做法，因為除了跑10圈操場之外，如果最後一圈不用力衝刺，又會再被罰跑10圈，「另外還要戴口罩跳繩一次跳500下，沒跳完就罰跑操場30圈哦！請問有人願意嗎？」

最後她直呼，「想不到這麼誇張的劇情，就發生在新北市泰山區我小二女兒的學校，班上的體育老師就是這樣在鞭策孩童的，連我們大人都不願意做的事，為何要加諸在小孩身上？」並點名該位體育老師，「這位老師，麻煩請你解釋一下！」

看到貼文後，其他網友也紛紛喊扯，「這是在練體能還是在整學生啊」、「小二而已耶～也太過分了」、「這我不能，年紀那麼小，戴著口罩是要休克嗎」、「這種天戴口罩跑10圈真的很誇張，如果是我也會氣炸」、「不適任老師不要等學校反應，直接爆料處理就好，等出事再來哭太慢了」、「這會出事耶！」