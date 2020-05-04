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黃捷3分鐘火速質詢韓國瑜「主席一句話終結」　她氣炸：議會黑暗沒有極限

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▲▼黃捷3分鐘質詢韓國瑜，卻遭到主席陸淑美打斷。（圖／取自黃捷 鳳山捷伴同行）

▲黃捷3分鐘質詢韓國瑜，卻遭到主席陸淑美打斷。（圖／取自黃捷 鳳山捷伴同行）

記者林彥臣／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷在去年5月3日，因為質詢高雄市長韓國瑜「翻白眼」而爆紅，就在翻白眼事件滿1周年，同時也是韓國瑜睽違201天再度進議會，「瑜捷對決」成為這次臨時會的關注焦點，但是黃捷因為只借到3分鐘的質詢時間，必須在短短的時間內火速把她要質詢的事項說完，但是輪到市長答覆時，卻遭到主席副議長陸淑美一句話打斷而終止，改以書面答覆。

高雄市議會4日召開臨時會，程序委員會先前就以「因應防疫需求」通過「以黨團為單位」發言的決議，黃捷所屬的時代力量在議會只有2席沒有黨團，所以無法在議會發言質詢，綠營議員在臨時動議中要求每個議員再新增10分鐘的質詢時間，卻遭到藍營以人數優勢否決，黃捷則是在無黨聯盟的另一個臨時動議中，才借3分鐘的時間發言。

黃捷在3分鐘的質詢開頭就痛批，議會沒有個人質詢只有黨團質詢是非常荒唐的事情，每一個人不管有沒有黨團，都應該要有發言的權利。

▲▼高雄市長韓國瑜睽違201天再度進入議會質詢，對決黃捷。（圖／翻攝自高雄市議會YouTube）

▲高雄市長韓國瑜睽違201天再度進入議會質詢，對決黃捷。（圖／翻攝自高雄市議會YouTube）

黃捷在質詢中還提到，市長罷免投票的投開票所，每間學校只開放2間，既然希望分散人潮，應該要廣開投票所，而不是讓人潮更集中，「具體的訴求是希望教育局撤回這個規定」。

黃捷再問到紓困專線的議題，至少有17種專線，每個人打進來每個人都不知道，現在變成每一個議員服務處都變成聯絡窗口，這對於市政效率不是一個很好的方式，希望統一一個窗口，告訴民眾是哪一個局處負責的。

韓國瑜答覆時只說了一句話，「謝謝林議員跟黃議員，這個質詢……關於這個紓困……。」隨後就被主席副議長陸淑美打斷，以時間到為由再以書面方式詳細答覆。

黃捷對此在粉絲專頁上痛批，幸運爭取到3分鐘的發言時間，已經盡量把語速逼近王婉諭了，還是講得很趕，好不容易加快，但陸淑美副議長竟然以時間到為由 不讓韓市長答詢，「就這樣逃掉我的問題！」議會竟然護航到這種程度，不斷用各種手段限制議員發言，根本愧對自己作為民意代表的職責，議會黑暗沒有極限！

▲▼黃捷3分鐘質詢韓國瑜，卻遭到主席陸淑美打斷。（圖／取自黃捷 鳳山捷伴同行）

▲黃捷在臉書上痛批議會黑暗護航。（圖／取自黃捷 鳳山捷伴同行）

黃捷強調，「我的問題很簡單」一是希望韓市長撤回學校出借兩個投開票所的規定，不要以防疫之名卻拉高人潮聚集的風險，造成防疫破口之實。二是目前市府防疫紓困的諮詢窗口多達17個，我要求成立統一窗口而不是讓民眾無所適從，更何況民眾多向區公所求救，結果就是民政局急難救助金的預算早早消耗，但其他局處的紓困專案卻乏人問津，「訴求不難，我相信市長也回答的出來，對市長沒信心的，是議會國民黨的主席和國民黨團。」

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