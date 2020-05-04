名醫賴文德一家7口烈火奪5命　受災地每5分鐘這畫面曝人性！警搖頭...嘆

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄知名心臟內科名醫賴文德一家7口遭祝融奪走5條人命，但沒想到發生火警的住宅外頭，似乎成了「打卡景點」，不僅有不少民眾圍在對街議論紛紛以外，甚至《ETtoday新聞雲》記者還直擊還有人專程騎機車來，拍照打卡然後就離開，這樣的畫面，一整個早上沒有少見。

▲4日上午大連街火警現場，不時有民眾前來「拍照打卡」 。（圖／記者吳奕靖攝）

3日清晨在高雄市的大連街一棟民宅發生火警奪走5命，事後大家才知道這是高雄市知名心臟內科醫師，也是前高雄市長陳菊的好友賴文德的住處，而葬身火窟的是他，同為醫師的女婿、女兒和他們的三位小孩。事隔一天，火警發生地點似乎成了民眾的「打卡熱點」。

▲4日上午大連街火警現場，不時有民眾前來「拍照打卡」 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者在4日一大早八點就來到大連街火警地點等待，因為有消息傳出，賴文德醫師將會前往招魂，但是一上午都沒看到賴文德醫師現身，反而來了很多民眾，甚至有民眾騎機車來到這邊，拿出手機拍照打卡後，就迅速離開，似乎把這邊當成了「觀光點」。也有不少民眾是在對街圍觀，就有大媽跟其他人說火警經過，說得活靈活現，感覺就像是火警發生當下，她目擊一切經過。

「我的心都揪在一起」，一位大媽說自己看到小孩被抱出來的時候，她眼淚都掉了下來，不過隨後這位大媽立刻轉換情緒，說賴文德的住家一樓旁邊，樹木應該要修剪，不應該長到快一樓高，這樣不利於風水，而還有人是站在對街，雙手合十口中默念。

▲4日上午大連街火警現場，不時有民眾前來「拍照打卡」 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外高雄市消防局的火調科的人員似乎也在房屋裡頭，二樓不時傳來翻動聲音，還有手電筒的強光照射，似乎在找什麼東西，據了解對於火災發生原因，火調人員還在調查當中，完整報告將在1個月後出爐。

▲4日上午大連街火警現場。（圖／記者吳奕靖攝）

▲4日上午大連街火警現場，二樓裡頭有火調科人員 。（圖／記者吳奕靖攝）