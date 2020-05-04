罷韓投開票所不夠用　中選會籲高市：秉持行政中立、違者依法懲處

▲高雄市罷韓投票演練。（圖／中選會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄罷韓投票將於6月6日舉行，不過高雄教育局卻要求校方僅能出借2個教室當做投開票所，引發外界議論。對此，中選會副主委陳朝建4日開記者會「我依法，我驕傲-中選會給高雄市各區長和市立學校校長一封信」，強調依法辦事，當府函、局函指令不一致時，區長、校長將依公務員服務法懲處。

高雄市教育局要求校方只能借2間教室當作投開票所，教育局長吳榕峯於2日凌晨在臉書發文釋疑，強調「請讓學校回歸 孩子優先的堅持」，不過民進黨市議員陳致中和時代力量市議員黃捷皆在臉書批評，根本就是護主。

對此，中選會搬出《公職人員選舉罷免法第57條》之規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關(構)、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所，同法第11條也規定直轄市、縣(市)選舉委員會就地方公職人員選舉、罷免事務，指揮、監督鄉(鎮、市、區)公所辦理，含投票所、開票所設置及管理之辦理事項。

就此而言，有關第3屆高雄市長罷免案之辦理，高雄市政府各局處、各機關學校亦應有協力辦理其自治事項之法定義務。

▲高雄市府公文。（圖／中選會臉書）



陳朝建表示，區長、校長要行政中立、教育中立，也要依據法令所定彼此協力，按司法院釋字第308號解釋，兼任學校行政職務的教師，含市立學校的校長在內，就其兼任的行政職務，則有公務員服務法的適用。

陳朝建指出，當高雄市政府函、局函指令不一致時，依公務員服務法規定，應以高雄市政府函為準，而非以高雄市民政局或教育局的函為憑，更非僅以便簽或line的指令為據。公務員服務法第22條也規定，違者應按情節輕重分別予以懲處；其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。

陳朝建說，已依法循例同意洽借在案的投票場地，如臨時因便簽或line的相關指令即抽回拒借，甚或轉為拒絕借用，既不符合高雄市政府函的指令，也是行政行為的反反覆覆外，自不符合行政行為本應受法律及法律原則的基本要求。

陳朝建強調，是否也另有妨害選舉罷免事務的其他法律責任，也懇請區長及校長深思，尤其是選務的辦理是在履行市民在憲法上的基本權。

▲陳朝建接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）