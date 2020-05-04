國民黨敗選抓戰犯！「挺英」臥底提開除韓國瑜　羅智強怒告前吳敦義小編

▲國民黨2020敗選後，在黨內引發一波「抓戰犯」行動，羅智強不滿前吳敦義小編彭尚遠，在臉書及Line群發文攻擊，對他提告。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

曾任吳敦義新媒體部門主管、挺藍臉書粉專「藍白拖的逆襲」管理員彭尚遠，於2020大選後，公開點名要國民黨開除韓國瑜、游淑慧、羅智強，更表態要投靠綠營，自稱蔡英文的追隨者；羅智強不滿彭尚遠在臉書粉專、Line群「吳敦義黨主席之友」發文攻擊，對他提告妨害名譽，並民事求償20萬、要求公開道歉。

國民黨2020大選落敗後，吳敦義負責請辭主席，但黨內「抓戰犯」的行動卻沒有停止，挺藍粉專「藍白拖的逆襲」更聯署，要求開除高雄市長韓國瑜、台北市議員羅智強、游淑慧，認為國民黨基層黨員見解與民情，往往與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，以致某些從政黨員「假借其代表民意，實則為其個人或背後勢力謀劃之政治目的」，而對黨中央及黨主席「威脅、攻擊、不實指控羞辱」，甚至因此「遙控黨中央滿足其私慾」。

聯署內容炸開後，游淑慧受訪表示，「藍白拖的逆襲」版主彭尚遠，於吳敦義主席任內在文傳會工作，曾在國民黨主席選舉時攻擊洪秀柱，韓國瑜總統初選時也遭揶揄、郝龍斌參選主席時更被抹黑，到現在她跟羅智強也遭殃，質疑彭尚遠到底是藍軍側翼，還是「個人羽翼」？

羅智強不滿彭尚遠在粉專、Line群的批評言論，對彭尚遠提告妨害名譽，並另提民事求償，刑事部分，雙方已調解過一次，彭尚遠同意道歉，並將於5月6日再次調解、擬定公開道歉的內容，羅智強律師表示，若調解成立，民事求償及要求道歉的部分也會一併撤告，本案將於5月21日續審。

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