快訊／岳飛、康定艦解除隔離！高雄官兵清晨「搬水果」05：48離開檢疫所

▲清晨4點30分左右，檢疫所外已有官兵等候。（圖／地方中心攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

海軍敦睦艦隊發生群聚感染，3艘軍艦上總共713名官兵全數被召回隔離，4日清晨隔離期滿，康定艦、岳飛艦上的官兵全數可返家進行自主管理。《ETtoday新聞雲》記者觀察，共有4台遊覽車進入高雄檢疫所載送解除隔離的官兵，而官兵在離開前，還要經過篩檢站確認才能離開，就在5點48分，第一批離開檢疫所的車輛發動，而其他官兵仍持續核對資料中。

▲4點44分，遊覽車陸續進入檢疫所。（圖／地方中心攝）

中央流行疫情指揮中心3日晚間召開記者會，公布磐石艦官兵二採有4人呈陽性，因此磐石艦的官兵將持續留置，而岳飛艦和康定艦上的官兵則可在4日清晨5點30分正式解除隔離，並返家進行自主管理。

在高雄檢疫所部分，清晨4點30分左右，檢疫所內就有人員四處走動，陸續也有軍車及接駁遊覽車抵達檢疫所外等候。遊覽車司機表示，不清楚來做什麼，只知道要將這些人送去左營桃子園。

▲官兵抱著水果往樓上走。（圖／地方中心攝）

約在4點44分，3台遊覽車陸續開進檢疫所內，接著檢疫所內燈火通明，官兵臉上緊戴著口罩從車上抱出水果禮盒往樓上遞送，疑似是軍方要慰問還在隔離中的磐石艦官兵。隨後，4點57分門口警衛再放行一輛遊覽車進入，總計共有4台大巴來接駁解除隔離的海軍官兵。

▲官兵離開前都都還要經過篩檢站確認。（圖／地方中心攝）

不過要離開檢疫所並不容易，因為表定離開檢疫所的時間是5點30分，但是所有人要離開前，都還要經過篩檢站確認才能正式放人，在歷經15天漫長等待後，第一台接駁遊覽車先是在5點48分離開檢疫所，接著第二台是在6點04分離開，而其他官兵仍持續核對資料中。

▲第一批官兵在5點48方離開檢疫所。（圖／地方中心攝）

