曾延攬黃彥傑到屏東服務5年多　蘇清泉嘆：痛失良醫

▲黃彦傑醫師在屏東東港安泰醫院服務5年多，獲得病患好評，圖到枋山鄉社區服務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3日在高雄大火中罹難的黃彥傑醫師，於高雄長庚醫院培訓結束，被屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉延攬到該醫院家醫科服務，兩人共事了5年多歲月，留下很高評價。蘇清泉表示，黃醫師對病患很親切、對同事相當好，對後進更是傾囊相授，對他突傳意外，感到很震驚、難過，痛惜醫界失去一位好醫師。

▲▼安泰醫院家醫科服務、醫學師資完訓證書。



東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，畢業於中山醫學大學醫學系、醫學博士，黃彦傑也是中山醫學大學醫學系畢業，黃彦傑於高雄長庚醫院培訓結束，蘇清泉延攬學弟黃彦傑前來幫忙到東港安泰醫院服務。

蘇清泉對黃彥傑醫師在安泰醫院家醫科服務，給予很高評價。他說，黃彥傑醫師於2009年長庚醫院家醫科訓練完畢，8月到安泰來升主治醫師，並接任健康中心主任，2014年要結婚，他的岳父跟太太，不希望他每天跑東港這麼遠，所以才轉到高雄服務，去高雄市立民生醫院2年，再去楠梓健仁醫院當家醫科主任。

蘇清泉表示，黃彦傑醫師對對病人非常的親切、盡責；對同仁非常的和諧、敬業樂群，讓同事很敬佩；為了更精進醫術，指導後輩，他於2011年參加高雄醫學大學醫學訓練師資培訓計畫課程，取得教師資格後，對醫院的一般醫學教育訓練及其他醫事相關的見習生，實習生都傾囊相授，是一位很優秀的老師。

昨天，突然接到黃彦傑醫師的噩耗，讓他震驚不已，一時情緒很難平抑，更痛惜醫界失去一位良醫。

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