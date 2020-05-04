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民進黨團砲口質詢投開票所數量　韓國瑜冷回「我是當事人不便回應」

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▲▼ 高雄臨時會 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨團進行質詢。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議會臨時會隨著韓國瑜進行防疫成果報告後，第二節由民進黨團進行質詢，當市議員林智鴻提及投開票所與防疫相關問題，以及投開票所如何依據中選會指示商借到1823間時，韓國於僅冷冷地回答「我是當事人不方便回答」，隨後身兼選委會主委的副市長陳雄文僅回應「目前都在商借中」。

據了解，罷韓投票日子越來越接近，但投票所問題一直卡關，罷韓團體與立委劉世芳也趁2日中選會到高雄視察投票演練時攔路陳情，送上陳情書，要求高市選委會必須依照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少，中選會主委李進勇上午回應，為了方便市民，市民2018年在哪裡投市長選票，2020年就在哪裡市長罷免票，投開票所就是一樣1823個。

▲▼ 高雄臨時會 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜冷回自己是當事人不便回應。（圖／記者洪正達攝）

經當天下午與高市選委會開完會後，中選會副主委陳朝建表示，會議中決議高雄市長韓國瑜罷免案投票所設置數，依高雄市選舉委員會議決議，設置1823所，請各區公所依據設置投票所數，於5日前將確定的設置地點函報高雄市選舉委員會。且考量投票人投票習慣及市民投票便利性，投票所設置地點，請依2018年地方公職人員選舉投票所地點設置為原則。

另外，投票所設置於機關、學校，依公職人員選舉罷免法第57條所明定，攸關憲法賦予人民參政權之行使，與會多數區公所均表示有於校內設置2個以上投票所的必要，請教育局依會議決議及高雄市政府109年4月30日高市府民自字第10902188600號函示，於109年5月4日前轉知各級學校同意出借場地作為投開票所，並副知高雄市選舉委員會。 

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