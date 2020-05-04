素食哥暴怒女友「聞起來像培根」　撕爛衣服不給上班…再抄玻璃瓶掃臉！

▲吃素男認為女友聞起來像培根，竟出手暴打。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國西約克郡日前發生一起瘋狂的家暴案。一名有吃素習慣的男子因為不滿在咖啡廳打工的女友身上「聞起來像培根」，竟然揪著女方的頭髮逼著洗澡，甚至撕破對方衣服、用玻璃瓶瘋狂毆打，全程甚至辱罵女友「是個又胖又噁心的婊子」，事件爆發後女友雖然覺得身心俱疲，但也藉此擺脫4年的恐怖控制。

根據英國《每日郵報》報導，22歲的史密斯（Bethany Smith）與男友埃蘭（Christopher Ellam）交往4年，而這4年因為家人並沒有支持，因此兩人搬出去在外租屋。近期史密斯到了繼父所開的咖啡廳幫忙，對新的工作感到相當開心，且是唯一一份養活自己跟埃蘭的薪水。

埃蘭在交往一段時間後，突然提出兩人一起吃「全素」的想法，並且要求女友要一起，當時兩人雖然有為此口角，但是史密斯為委曲求全，也就跟著答應。但漸漸地發現，埃蘭開始有極度恐怖的控制欲，就連史密斯在看電視時，只要對著螢幕上的男星多看，就會引來一陣辱罵跟吵架。

案發當天史密斯自咖啡店返家，埃蘭認為她「整個人聞起來像培根」，開始一陣毆打她，逼問她是否破戒吃了肉類，拉著史密斯的頭髮到廁所逼著洗澡。直到隔天史密斯要出門上班時，埃蘭強迫她不准出門，兩人激烈口角後，埃蘭甚至剪掉女友的洋裝，並拿了玻璃瓶朝她狂砸，最後離開家裡。

史密斯帶著滿身傷回到母親家，並且報警，她難過的表示，「這4年來已經被控制的受不了，這個毆打讓我徹底清醒。」當地法院裁定，埃蘭需要支付女友500英鎊的賠償，並且有2年的限制令，禁止埃蘭與史密斯聯繫或去她家。