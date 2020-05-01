女童畫出下體+毛髮「這個是爸爸」！社工嚇傻通報　揭家暴父2年獸行

▲女童因家暴被送到安置機構，期間竟又爆出她過去長達2年被父親猥褻。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

女童晴晴（化名）因長期遭父親家暴被送至安置機構內，一日機構進行製作小書的活動時，社工見晴晴畫出男性下體及毛髮圖樣，驚覺有異而向上通報。相關單位經調查意外發現，原來還在就讀幼兒園的晴晴過去已遭爸爸猥褻2年。法院審結依強制猥褻共3罪，判晴父有期徒刑7年。全案仍可上訴。

自稱高醫醫學碩士畢業、現擔任生態講師的男子阿漢（化名）在與妻離婚後，獨自帶著5歲女兒晴晴生活，但他因情緒不穩，長期對女兒動粗，過去不僅曾直接推晴晴撞牆、用剪刀剪她臉上的痣，甚至有次僅因晴晴不吃肉，就以棍棒狠狠毆打，致晴晴身體多處瘀青受傷。

社會局介入後先將晴晴安置到中途之家，一日機構進行製作小書的活動時，社工見晴晴不經意畫出男性的下體及毛髮，驚覺有異，經詢問因晴晴表示是在畫爸爸，遂趕緊向上通報主管，再進一步與晴晴訪談。

訪談期間，晴晴表示跟爸爸一起住時2人都會一起洗澡，且過程中爸爸會叫她用手幫忙摸尿尿的地方，有時候睡前也會要求。社工聽聞後便拿出長型小汽球請晴晴示範，見她握住後開始做出上下滑動及搓揉的動作，認為案情實在不單純，經確認完細節，速請晴母帶著女兒至警局報案，向狼父提告。

高雄地院審理時，認為阿漢明知女兒未滿7歲，尚無「性自主決定」的意思自由，竟利用她年幼無意思能力的狀態下，對她做出猥褻行為以滿足自己色慾，審結依強制猥褻共3罪，各處有期徒刑3年6月，合併應執行有期徒刑7年。可上訴。

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