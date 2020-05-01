　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女童畫出下體+毛髮「這個是爸爸」！社工嚇傻通報　揭家暴父2年獸行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女童因家暴被送到安置機構，期間竟又爆出她過去長達2年被父親猥褻。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

女童晴晴（化名）因長期遭父親家暴被送至安置機構內，一日機構進行製作小書的活動時，社工見晴晴畫出男性下體及毛髮圖樣，驚覺有異而向上通報。相關單位經調查意外發現，原來還在就讀幼兒園的晴晴過去已遭爸爸猥褻2年。法院審結依強制猥褻共3罪，判晴父有期徒刑7年。全案仍可上訴。

自稱高醫醫學碩士畢業、現擔任生態講師的男子阿漢（化名）在與妻離婚後，獨自帶著5歲女兒晴晴生活，但他因情緒不穩，長期對女兒動粗，過去不僅曾直接推晴晴撞牆、用剪刀剪她臉上的痣，甚至有次僅因晴晴不吃肉，就以棍棒狠狠毆打，致晴晴身體多處瘀青受傷。

社會局介入後先將晴晴安置到中途之家，一日機構進行製作小書的活動時，社工見晴晴不經意畫出男性的下體及毛髮，驚覺有異，經詢問因晴晴表示是在畫爸爸，遂趕緊向上通報主管，再進一步與晴晴訪談。

訪談期間，晴晴表示跟爸爸一起住時2人都會一起洗澡，且過程中爸爸會叫她用手幫忙摸尿尿的地方，有時候睡前也會要求。社工聽聞後便拿出長型小汽球請晴晴示範，見她握住後開始做出上下滑動及搓揉的動作，認為案情實在不單純，經確認完細節，速請晴母帶著女兒至警局報案，向狼父提告。

高雄地院審理時，認為阿漢明知女兒未滿7歲，尚無「性自主決定」的意思自由，竟利用她年幼無意思能力的狀態下，對她做出猥褻行為以滿足自己色慾，審結依強制猥褻共3罪，各處有期徒刑3年6月，合併應執行有期徒刑7年。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／夏如芝當媽了！　懷孕4個月女兒高挺鼻曝光
恐怖慎入！烏克蘭女子全裸逛街　手中拿一顆少女斷頭
iPhone12新機售價最新爆料！　2萬元有找
快訊／殺警案判無罪　蔡英文：支持檢方依法上訴
快訊／宜蘭縣長宣布：停辦「2020宜蘭國際童玩節」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上工第二天慘被活埋13小時亡！見妻滿身泥巴...他淚崩：來不及辦勞健保就走了

毛小孩走失報警...發現路上「一團白白的」　女大生拒收萬元賞金：做好事

濫權鎮長安插媳婦進公所...她慘被踼到清潔隊逼退休　彰化柯媽媽扳倒權貴

女童畫出下體+毛髮「這個是爸爸」！社工嚇傻通報　揭家暴父2年獸行

婦人到銀行領128萬…想投資靈骨塔　行員+警員苦勸：這就是詐騙

「華爾街女神」與男友分手後…媽媽竟動手腳！讓女兒成唯一股東

快訊／花蓮「牛豬屎」沼氣發電廠氣爆！　2人骨折、1人背傷送醫

刑事局破毒工廠！起出1657g「新興毒品卡西酮」　咖啡包還印可愛Kitty貓

國中麻吉橫刀奪愛！「表哥」討4萬債務不成　他新仇舊恨開槍怒轟「表弟」家

殺警判無罪還押看守所第一晚！他沙茶豬肉便當吃光光　只聽收音機不講話

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

上工第二天慘被活埋13小時亡！見妻滿身泥巴...他淚崩：來不及辦勞健保就走了

毛小孩走失報警...發現路上「一團白白的」　女大生拒收萬元賞金：做好事

濫權鎮長安插媳婦進公所...她慘被踼到清潔隊逼退休　彰化柯媽媽扳倒權貴

女童畫出下體+毛髮「這個是爸爸」！社工嚇傻通報　揭家暴父2年獸行

婦人到銀行領128萬…想投資靈骨塔　行員+警員苦勸：這就是詐騙

「華爾街女神」與男友分手後…媽媽竟動手腳！讓女兒成唯一股東

快訊／花蓮「牛豬屎」沼氣發電廠氣爆！　2人骨折、1人背傷送醫

刑事局破毒工廠！起出1657g「新興毒品卡西酮」　咖啡包還印可愛Kitty貓

國中麻吉橫刀奪愛！「表哥」討4萬債務不成　他新仇舊恨開槍怒轟「表弟」家

殺警判無罪還押看守所第一晚！他沙茶豬肉便當吃光光　只聽收音機不講話

看準花蓮房價會跌！他預估「15年後再買」可省12萬…網揪盲點：機能會更差

澳媒：陳時中投書發聲後　澳洲支持台灣「重返WHO」！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

SBL／年度頒獎典禮登場　蔣淯安挑戰史上第4人雙料MVP

吳景欽／精神障礙者可否判死刑

報稅季到！　專家手把手教4大房屋相關節稅技巧

補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」

上工第二天慘被活埋13小時亡！見妻滿身泥巴...他淚崩：來不及辦勞健保就走了

新北國小師對童鎖喉施暴　侯友宜下令：從嚴處理絕不寬貸！

快訊／夏如芝當媽了！　懷孕4個月女兒「小芝麻」高挺鼻曝光

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

社會熱門新聞

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

平鎮停車場崩塌遭活埋！女工尋獲已死亡

即／謝和弦報社噴紅「幹」　再嗆「下次放火」被起訴

女工受困破8小時　消防隊徹夜開挖搜救

屏東男保護妹妹「失手殺父」！判決出爐

女法官被起底「曾判殺人魔死刑」

中尉輕生前　獨自1人走進中正堂

被迫加班變自願　輕生中尉友爆料

搞大少女！屁孩20萬人臉書社團討「墮胎藥」

殺警男無罪　精神科醫師：司法的問題

平鎮停車場工地「坍塌畫面曝光」

殺警獲判無罪　法院回應了

救錢櫃氣瓶不足　勇消慶幸「樓梯終傳來熟悉腳步聲」

更多熱門

相關新聞

國際不打小孩日：管教？家暴？

國際不打小孩日：管教？家暴？

我們都知道，小孩的行為與父母息息相關，更讓人為難的是，這些受過來自家庭傷害的孩子，因為成長時期只觀摩過這樣的權威相處方式，長大後，面對自己的伴侶與小孩，很容易重複上一代的錯誤行為，即使努力克制，仍難保證某天不會爆發，這不是推卸責任，而是行為模仿和無法揮去的童年陰影。

正妹遇露鳥俠　胖大叔：看妹就想露

正妹遇露鳥俠　胖大叔：看妹就想露

老男同事下藥猥褻　判刑3年4月定讞

老男同事下藥猥褻　判刑3年4月定讞

可愛4歲妹嘴唇被繼母「剪掉了」

可愛4歲妹嘴唇被繼母「剪掉了」

爸說討厭貓！卻被抓包獨處甜密樣

爸說討厭貓！卻被抓包獨處甜密樣

關鍵字：

家暴猥褻爸爸父親洗澡下體女童安置機構

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面