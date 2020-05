影／金正恩神隱後「營養臉蛋曝光」　最新剪綵影片打臉生死詛咒…妹完妝陪同

▲北韓領導人金正恩露面,看起來無大礙。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

神隱多日的北韓領導人金正恩,2日官方媒體朝中社曝光他最新的動向照片,金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面,可見坐在典禮台上的他露出燦爛笑容,一旁就坐著胞妹、勞動黨第一副部長金與正。如今剪綵影片也隨之公布,可以看到金正恩不僅笑容滿滿,臉蛋更是看起來更加「營養」,一撇過去幾日外界對他的諸多揣測。

綜合外媒報導,金正恩1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮,參與剪綵儀式,近幾日因為金正恩身體不適有諸多傳言,北韓政府皆未正面回應,如今直接公布金正恩活動照,緊接午間公布其剪綵活動的影片,可以看出他似乎精神、身體狀況無虞,而妹妹金與正也在一旁,兄妹倆好心情全寫在臉上。

其實面對外界揣測金正恩的生死,雖北韓政府都未正面回應,但例行作業還是照常,上月27日金正恩仍對於南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)發出賀電,慶祝南非的國慶;接著上月25日為金正恩與普丁會面一周年,俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)也發出賀電給與金正恩,重申兩國關係重要性,然而這些行為卻未讓外界停止揣測。

此外,美國總統川普在面對金正恩公開活動照,他卻表示,「我還不願對此評論,我們會在適當的時機談論此事。」回應令人摸不著頭緒。

