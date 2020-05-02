影／金正恩神隱後「營養臉蛋曝光」　最新剪綵影片打臉生死詛咒…妹完妝陪同

▲北韓領導人金正恩露面，看起來無大礙。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

神隱多日的北韓領導人金正恩，2日官方媒體朝中社曝光他最新的動向照片，金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面，可見坐在典禮台上的他露出燦爛笑容，一旁就坐著胞妹、勞動黨第一副部長金與正。如今剪綵影片也隨之公布，可以看到金正恩不僅笑容滿滿，臉蛋更是看起來更加「營養」，一撇過去幾日外界對他的諸多揣測。

綜合外媒報導，金正恩1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，參與剪綵儀式，近幾日因為金正恩身體不適有諸多傳言，北韓政府皆未正面回應，如今直接公布金正恩活動照，緊接午間公布其剪綵活動的影片，可以看出他似乎精神、身體狀況無虞，而妹妹金與正也在一旁，兄妹倆好心情全寫在臉上。

其實面對外界揣測金正恩的生死，雖北韓政府都未正面回應，但例行作業還是照常，上月27日金正恩仍對於南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，慶祝南非的國慶；接著上月25日為金正恩與普丁會面一周年，俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）也發出賀電給與金正恩，重申兩國關係重要性，然而這些行為卻未讓外界停止揣測。

此外，美國總統川普在面對金正恩公開活動照，他卻表示，「我還不願對此評論，我們會在適當的時機談論此事。」回應令人摸不著頭緒。