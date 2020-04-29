嘴唇被剪掉了...可愛4歲妹「臉上缺塊肉」渾身燙傷！狠心繼母：她自己打自己

▲女童被繼母虐待 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

虐童惡行屢屢發生，黑龍江佳木斯市4歲女童小茜，就遭曲姓繼母毆打致顱內出血陷入重度昏迷，且身上有多處燙傷，「嘴唇還被繼母用剪刀剪掉了」。張姓生母透過微信朋友圈，才知道自己女兒傷勢如此嚴重，「孩子已經2次出院又進醫院，之前有一次住院，是孩子後媽把她鼻樑骨打折了。」

綜合陸媒報導，有網友28日在微博爆料，4歲女童慘遭虐待傷勢嚴重，「孩子繼母用剪刀把孩子的嘴唇都剪掉了。」從PO出的照片可以看到，小茜面部浮腫，嘴唇內側有傷，額頭處則有明顯的血痕傷口，且腳部與背部有多處疑似菸頭燙傷的痕跡。

▲漂亮可愛的孩子被打得神志不清了。（圖／翻攝自紅星新聞）

知情人士李林透露，小茜此前就曾因被打受傷，於4月8日、4月13日住過2次院，「孩子渾身都是傷，除了菸頭之類的燙傷、刀片的劃傷之外，臉上還缺了一塊肉。上嘴唇被剪刀鉸下，腳底下都是凍瘡，腦門正中間有一塊挺大的傷疤」，平時性格活潑、漂亮可愛的孩子被打得神志不清了。

另外一名知情者表示，這不是小茜第一次被打，周圍鄰居都曾反映，繼母曲某用孩子的頭撞牆，但別人問的時候就謊稱說孩子是有精神問題，「是自己在打自己。」

張姓生母28日回應稱，小茜如今正在建三江人民醫院接受治療，「我從外地趕回來的，目前還沒有見到孩子，但通過護士的手機視頻我看到孩子身上有很多傷，嘴巴上也有。」

她接著表示，自己27日通過微信朋友圈，才得知女兒被打且傷勢嚴重，「我問前夫怎麼回事，他說孩子是在他不知情的情況下被後媽虐待的，但我不懂為什麼在他眼皮底下會出現這個事情，這傷不是一天造成的。」

▲四肢傷痕累累。（圖／翻攝自陸媒）

據瞭解，張女與前夫離異後，孩子判給了男方，此前與爺爺長住在佳木斯，後來隨父親在創業居住，「我年前看過一次孩子，那時還好好的，但疫情時孩子就和後媽回家了。」孩子被打後有2次入院，第一次是被繼母毆打至鼻樑骨骨折，當天白天出院不久，晚上又再度入院，「我希望她能趕快好起來，也希望這事能給我姑娘一個交代。」

當地警方28日介入調查並發佈通報稱，目前，受害女童於某茜因重傷仍在建三江人民醫院重症監護室救治；曲某對傷害女童事實供認不諱，已於2020年4月27日晚移送佳木斯市看守所進行關押，建三江人民檢察院已提前介入調查。