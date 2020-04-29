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中和男被設局騙到迪化街！5惡煞「亂棒打死」　母警局淚崩哭癱

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▲▼張男被亂棒打死，母親得知前往派出所，並在派出所外哭癱在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張男被亂棒打死，母親得知前往派出所，並在派出所外打電話時哭癱在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市傳出1名男子遭人騙到大同區一處民宅，遭8名惡煞持棍棒痛毆，造成身上多處瘀青，警方獲悉緊急將人送醫仍回天乏術，警方通知死者家屬到場，母親一度在派出所講電話，講到機動處還整個人哭癱在地。

警方調查，21歲的張姓男子，28日晚上被朋友「約出」到位於大同區迪化街二段的一處民宅，但到場時卻發現屋內8人分持棍棒，雙方商討債務破局，其中5人便持棍棒狂毆張男，造成張男身上多處瘀青。

一夥人發現事態嚴重，緊急打119報案，並聲稱「現場有人受重傷」需要急救，警消獲悉後到場將男子送醫，但經過搶救後仍宣告不治。

警方事後也通知張男家屬到場，43歲的陳姓母親一聽到噩耗隨即趕往派出所，在派出所外邊講電話且泣不成聲，甚至一度哭癱在路邊，最後自己站起來走進派出所。

▲▼警消獲報到場發現男子身上多處瘀青倒臥民宅，送醫搶救後宣告不治。（圖／記者郭世賢攝）

▲警方在石門尾隨涉案嫌犯與友人所開車輛，對方發現加速逃逸自撞國小外牆。（圖／記者郭世賢攝）

據悉，陳姓母親與張男住在中和地區，陳母平時在家當家庭主婦，但對於張男的行蹤一無所悉，向警方表示，「根本不知道小孩子的事情」。

案發後警方展開追查，在29日上午11時許，鎖定嫌犯與其他友人分開2車在石門一帶出沒，隨即趕往現場尾隨準備伺機逮人。

但是其中1車疑似發現有人尾隨加速逃逸，但最後失控撞上分隔島衝向對面，撞上國小外牆後才停下，警方也將車上6人送醫。

另外1台黑色轎車上的3人並無大礙，目前也由警方帶回大同分局釐清案情，警方已在案發地點的後巷內找到涉嫌毆人的棍棒。

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