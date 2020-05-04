首例確診後3天才聽取疫情簡報　川普稱情報單位「淡化」威脅

▲川普表示他在1月底才得知新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日表示，情報單位遲至1月23日才提出關於新冠肺炎的問題，且是用「非常不具威脅性」的方式做出警告。然而多家媒體則指出，提交給川普的每日簡報早在1月3日就曾提及病毒威脅，但目前不知道川普是否有閱讀，或是簡報官員有所疏漏。

川普（Donald Trump）3日晚間向媒體表示，他在1月23日才首次瞭解新冠病毒，而美國首起確診病例是在1月21日出現，「我在1月23日得知可能會有病毒，但不會真正地進入（美國），而不是被告知『喔我們必須做些什麼』。」川普表示，他當時得知病毒可能入侵，但情報單位卻淡化了威脅程度，該部門將在未來幾天做出相關簡報。

根據CNN、《華盛頓郵報》等多家外媒報導，總統的每日情資簡報早在1月3日就曾提及病毒威脅，但目前不確定川普是否有閱讀到相關訊息，或是負責簡報的官員是否有提出相關問題；不過也有消息指出，川普很少會閱讀這些簡報。另外，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在1月18日就曾與川普通話．並提到了新冠肺炎疫情。

CNN指出，儘管川普聲稱他是在1月底獲得相關情報，但這不足以解釋為何他在3月時，仍稱新冠肺炎如同流感，淡化病毒威脅程度。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，目前美國新冠肺炎確診數達115萬餘人，為全球最高，死亡人數更突破6萬7600人。

►天氣回溫！紐約中央公園湧現人潮「野餐、曬日光浴」 1000警巡邏發口罩

►民主黨力推第4輪經濟紓困方案 白宮經濟顧問：現在還不想

►美國土安全局：中國1月隱匿疫情 WHO「宣布人傳人之前」就狂進口醫療物資

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

