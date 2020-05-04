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美國土安全局：中國1月隱匿疫情　WHO「宣布人傳人之前」就狂進口醫療物資

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢封城期間，到處設置路障。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒爆料美國情報單位認為，自去年12月中國通報武漢第一起新冠肺炎病例時，中國政府就不斷向外隱匿疫情真相，同時低調到處搜刮各種醫療物資回國，作為抗疫之後，等到全球大流行的時候，各個國家全都因此面臨物資短缺。

「ABC News」報導，美國國土安全局在接受總統川普的指令後，啟動對中國是否隱瞞真相的調查。最新一份報告指出，中國政府於一月初就「蓄意對國際社會隱匿疫情」，同時間大舉增加醫療資源的進口，減少同類出口，如當時禁止美國3M在中國生產的口罩外流，不斷在國內囤積醫療資源。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢封成期間，所有市民被限制除了買菜以外不得出門，物資只好從門上遞送。（圖／路透社）

國土安全局於周五（1日）歸結出這份報告，分享給美國政府及司法單位，「在WHO於1月證實病毒人傳人之前，中國似乎就在減少醫療物資出口了。」該項報告分析的資料來源，多從官方及媒體過去的說法與報導，及進出口資料而來，另外還檢視了中國一月對重要醫療物資，貿易行為突然改變的各種說法。

顯然美國情報專家都不相信這些說法，報告中寫道，「中國政府藉由否認出口禁令、模糊回答和延遲公布貿易數據，企圖隱匿其（防疫）行動。」

國土安全局參照了2月份全球貿易數據，發現各國自中國進口的貨物出現「大量減少」的情況，例如與以往相比，手術手套總體減少71%、外科口罩減少48％、醫療呼吸器減少45％、氣管插管套件則是減少了56％。

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