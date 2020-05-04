疫情將如何結束？醫給「兩種答案」：群體免疫可能性最糟糕　曝最理想結局

▲國外新冠疫情大爆發，3月有大批民眾回到台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「這場新冠病毒流行不是颶風，也不是野火，它將貫穿全年，並在全世界範圍內徘徊。」兒科急診醫師吳昌騰表示，很多人想問「新冠病毒疫情將如何結束？」他給了兩個可能的答案，其一是出現所謂群體免疫，「這個可能性最糟糕。」他也提到「最理想的結局」是經過一場和新冠病毒曠日持久的較量，用疫苗和特效藥在一定程度上戰勝它。

吳昌騰3日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，這有幾種可能的答案，第一種「當每個國家同時把新冠病毒阻止了」；每個國家同時把病毒阻止，就像當年的SARS那樣？這可能性已經很低了，這種同步成功的可能性微乎其微。

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吳昌騰說，雖台灣目前疫情已暫時熄火，但境外回流與倒灌的風險依然很高；在全世界的國家中，新冠病毒傳播依然如火如荼，所以在高度全球化的今天，只要有少數國家還未控制住，勝利就無從談起。

▼每天下午2時指揮官陳時中都會親自召開記者會，向外界報告最新疫情。（圖／指揮中心提供）

吳昌騰提出第二種答案，「當出現所謂群體免疫」這個可能性最糟糕，「人類歷史上的流感大流行給我們提供了教訓，病毒在全球肆虐後，留下足夠多的免疫倖存者，而病毒仍努力搜尋新的宿主，這時可能會出現所謂群體免疫。」他認為，考慮到新冠病毒的傳染性和致命性，代價是可怕的，英國最初考慮過這一策略，但隨後退縮了。

吳昌騰表示，美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心（CIDRAP）主任Michael Osterholm，1日接受CNN採訪時表示，「美國只有60%、70%的人感染新冠病毒或出現疫苗才能結束疫情」、「疫情很快就會停止的想法是違反微生物學」；Michael Osterholm指出，新冠肺炎疫情可能會繼續在美傳播至少18個月到2年時間。

「如何結束這一切？恐怕當今地球上最睿智的頭腦也難下判斷。」吳昌騰指出，結束可能很遙遠，這場新冠病毒流行不是颶風也不是野火，它將貫穿全年，並在全世界範圍內徘徊，「最理想的結局是，我們經過一場和新冠病毒曠日持久的較量，我們用疫苗和特效藥在一定程度上戰勝了它。」

「但這需要時間，也許一年，也許更久。在此之前，我們只能等。」吳昌騰提醒，要繼續做好個人的防護，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離、說話小聲點、避免密閉空間的群聚。