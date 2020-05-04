民主黨力推第4輪經濟紓困方案　白宮經濟顧問：現在還不想





▲白宮經濟顧問庫德洛接受CNN訪問，回答有關新一輪紓困方案的可能。（圖非本次訪談／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國經濟受到重創，兩黨對於是否祭出第4次經濟紓困方案的意見分歧，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）3日表示，政府團隊內部正在對前3次的紓困方案成效，進行分析，他暫時還不想推出新的方案。

路透社報導，美國過去6周內，已有超過3000萬人申請失業救濟金，而國會正在討論是否要規劃第4次紓困方案，刺激受到重創而萎靡的經濟。民主黨正在力推新的措施，要幫助各州及各城市填補疫情的經濟損失，而且部分州長已經發出警告，若第4次紓困方案推動失敗的話，將會有下一波更大量的裁員潮。

參眾兩院從3月至今，已經推出總額近3兆美元的紓困方案，但眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及民主黨人預計起草的最新方案，會把下一個經濟刺激的重點措施，集中在各州及城市的財政紓困。

▲美國經濟大受打擊。（圖／路透）

全美50個州過去2個月，公共及衛生服務的財政支出飛速增長；紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，聯邦政府對損失慘重之州份的財政援助會有很大的幫助，包括消防員、警察及教師等，「我們在紐澤西已經看到部分裁員的情況出現了」。

總統川普的顧問團隊則認為，目前似乎還沒有必要推出第4次紓困措施，而庫德洛接受CNN訪談時雖然指出，美國經濟仍然處於很艱難的階段，可能會有新的方案立法，但政府正在和國會的領導人們進行內部討論，需要先看到前面推出的政策效果為何，再決定下一步棋怎麼走，「我們正在想辦法解決，我現在還不想推出任何新的措施。」

庫德洛指出，白宮要看接下來幾個禮拜的狀況，決定需要做什麼、怎麼做，至於對中小型企業的援助，「有可能，我們還沒做出決定。」