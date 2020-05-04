天氣回溫！紐約中央公園湧現人潮「野餐、曬日光浴」　1000警巡邏發口罩

▲美國紐約市中央公園2日出現大批人潮外出透透氣。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州是新冠肺炎疫情重災區，政府下達禁足令與防疫指導方針，遏止病毒蔓延，幸好4月初起疫情逐漸趨緩。隨著春天到來，2日的氣溫回升至攝氏20多度，紐約市許多民眾紛紛外出，前往公園散步、運動、曬日光浴，同時注意保持社交距離。相關單位預期人潮湧現，派遣1000名警力前往各公園巡邏，發放免費口罩。

▲紐約市民眾前往中央公園野餐、透透氣。（圖／路透）

綜合《紐約時報》、《商業內幕》報導，隨著春天來臨，紐約2日氣溫回暖至華氏70多度（大約攝氏20多度），儘管禁足令仍在實施中，數千民眾仍趁著周末來到公園，外出透透氣。有些人在曬日光浴、運動或遛狗，也有人在中央公園內或四周野餐。紐約市公園和娛樂部（New York City Department of Parks and Recreation）發言人透露，雖然公園周末人潮眾多，但大多數都有遵守社交距離。

當局預期好天氣帶來人潮，因此也派遣1000名警察到各個公園巡邏、監測情勢，提醒民眾保持社交距離，甚至發放免費口罩。紐約市府為了替居民騰出更多戶外空間，2日也封閉了公園附近7英里的街道。

▲美國紐約市疫情趨緩，天氣回暖以後，中央公園出現人潮。（圖／路透）

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於1日就曾提及，周末可能會有許多人在公園聚集，「好天氣對我們來說是個很大的威脅。」但他也指出，人們想要外出呼吸新鮮空氣是「完全可以理解的」，「人們聽說我們需要他們待在家裡，絕大多數人都做到了。」

紐約州是全美疫情重災區，3月中旬起實施防疫封鎖，4月初起疫情持續趨緩，但公衛官員仍呼籲民眾減少外出，非必要服務與商業活動暫停，紐約市大多數店面也仍保持關閉。

▲民眾前往中央公園散步，大多數都仍注意保持社交距離。（圖／路透）

州長古莫（Andrew Cuomo）宣布，至少截至5月15日之前，必須限制「非必要集會」，但他2日也說，「我相信天氣暖和了，大家將會出門，這是很棒的，出來走走，但要尊重社交距離並且戴口罩。」

公衛專家指出，公園大致上被視為風險相對較低的疾病傳播環境。彭博公衛學院 （Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）學者努佐（Jennifer Nuzzo）表示，「沒有理由不讓一個家庭在公園裡野餐」，但也坦眼，很難認定公園裡看見的人群是否來自同一個家庭，「對於執行這個規定的人而言，很難得知他們是否在與一個家庭打交道。」

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