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鼓勵吹哨抓固定空污　中市府祭出史上最高獎金200萬元

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▲台中市環保局祭出檢舉空污最高200萬獎金。（圖／台中市政府提供）

▲台中市祭出史上最高200萬元的空污檢舉獎金。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市積極查緝空污，原本只核發給檢舉烏賊機車每輛150元獎勵金，日前市政會議上通過「台中市檢舉違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」，鎖定固定污染源，市府若查證屬實，依法開罰10萬至2000萬不等罰款，檢舉人最高可拿200萬獎勵金，金額是環保局史上最高。

環保局空氣品質及噪音管制科長陳忠義表示，過去只針對烏賊機車檢舉人發獎金，每輛150元，後來檢舉案越來越少，反倒是針對固定污染源沒有明確規定獎勵辦法，民眾往往因為生活品質受到影響才向市府舉報，因此市府特別訂定這項獎勵辦法，已在4月8日發布施行，鼓勵民眾「窩裡反」檢舉任何不法空污行為。

檢舉人可以個人、多人或團體，一旦發現有固定汙染源業者違反《空汙法》並檢舉，市府經查證屬實，依規裁罰10萬元以上、2000萬元以下罰款，檢舉人最多可領200萬元獎勵金，獎勵對象以第1個檢舉的民眾為主，2人以上檢舉或同時多人檢舉同案件時，將依檢舉人數比例平均核發。

民眾可透過環保署報案專線0800-066666或04-22291747、22291748，也可於行政院環保署「公害汙染陳情網路受理系統」(https://ww3.epa.gov.tw/Public/Case_Add.aspx)線上舉報，並提供相關佐證照片、影片及其他具體證據資料，市府也請求警察機關保護檢舉人，讓市民無後顧之憂。

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