鼓勵全民節電　 台南市環保局推動節能改造補助

▲為持續推動節能減碳運動，降低台南市整體用電量，台南市環保局推出「台南市住商節能改造補助計畫」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為持續推動節能減碳運動，降低台南市整體用電量，台南市環保局推出「台南市住商節能改造補助計畫」，可申請對象包含依法設立於台南市之服務業、住宅部門、學校、機關及社會福利機構等。

補助項目包含汰換老舊燈具或馬達、裝設電梯電力回生裝置或能源管理系統，總補助經費達250萬元整，總計每年約可節電31.9萬度，減少約170公噸二氧化碳排放量。環保局呼籲各單位把握機會儘早申請，申請時間5月2日起至8月31日或至補助款用罄為止，以郵戳日期時間或現場收件日期時間順序為準。

市長黃偉哲表示，台南市以打造低碳永續生活圈及宜居城市為目標，市府團隊長年積極推動能源效率提升方案，本年度辦理之節能改造補助，總補助經費達250萬元整，申請經審查通過後，每一申請單位最高可補助10萬元，與民眾共同努力降低建築物耗能及減少溫室氣體排放量。今年為擴大節能效益，特將補助計畫結合現場能源診斷輔導，並導入溫室氣體抵換專案，強化補助節電效益。

環保局長謝世傑進一步說明，本計畫補助設備費用（含施工）以50%為原則，預估補助約3500具LED燈具、2套能源管理系統、2套電梯電力回升裝置及150 KW高效率馬達，總計每年約可節電31.9萬度，省下約79.8萬元電費，減少約170公噸二氧化碳排放量，促進本市朝向低碳永續城市更加邁進。

若需「台南市住商節能改造補助計畫」相關文件可至環保局首頁/最新消息/訊息公告/「2020年台南市住商節能改造補助計畫」（https://reurl.cc/arL2gX）)，若有相關問題，可撥打洽詢電話(06)2686751轉352或(02)27064505轉803，將有專人為您服務。

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