▲▼ 台東加強巡查易遭亂丟口罩地點，查獲可罰3600元。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

新冠病毒疫情期間，民眾對於口罩需求使用量增加，為避免任意拋棄口罩污染環境，行政院環境保護署函請各縣市加強針對口罩稽查作業，並定期回報稽查數量。台東縣環保局除派員到易遭亂丟棄地點加強巡查，若查獲者第一次將開罰3600元，公共場所管理單位負維護責任，以及面臨處罰的情形。

環保局指出，針對個人隨意棄置口罩的行為，將依廢棄物清理法規定進行處分，依據環保署函示2020年至2021年6月30日止將加重罰則，任意拋棄口罩第一次開罰金額提高為3,600元，第二次再犯者可處6,000元的罰鍰，另各公共場所管理單位對該管場域有環境維護的責任，若於稽查時發現5個(含)以上遭棄置口罩的情形，未依規定清除者，亦可依廢棄物清理法規定處以罰鍰。

環保局表示，除了持續宣導也會加強巡查易遭亂丟口罩的地點，像是醫院、機場、火車站、客運站、商場等出入口，再次呼籲民眾共同遵守相關規定，尤其是使用過後的口罩切勿亂扔，保護好自己，就是保護到環境。若民眾有發現類似污染行為，敬請檢具相關污染事實的影片及佐證資料進行檢舉，請使用以下多種管道提出陳情，公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999，環保局將派員前往稽(巡)查。

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