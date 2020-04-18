　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點　查獲可罰3600元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東加強巡查易遭亂丟口罩地點，查獲可罰3600元。（圖／台東縣環保局提供）

▲▼ 台東加強巡查易遭亂丟口罩地點，查獲可罰3600元。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

新冠病毒疫情期間，民眾對於口罩需求使用量增加，為避免任意拋棄口罩污染環境，行政院環境保護署函請各縣市加強針對口罩稽查作業，並定期回報稽查數量。台東縣環保局除派員到易遭亂丟棄地點加強巡查，若查獲者第一次將開罰3600元，公共場所管理單位負維護責任，以及面臨處罰的情形。

環保局指出，針對個人隨意棄置口罩的行為，將依廢棄物清理法規定進行處分，依據環保署函示2020年至2021年6月30日止將加重罰則，任意拋棄口罩第一次開罰金額提高為3,600元，第二次再犯者可處6,000元的罰鍰，另各公共場所管理單位對該管場域有環境維護的責任，若於稽查時發現5個(含)以上遭棄置口罩的情形，未依規定清除者，亦可依廢棄物清理法規定處以罰鍰。

▲▼ 台東加強巡查易遭亂丟口罩地點，查獲可罰3600元。（圖／台東縣環保局提供）

環保局表示，除了持續宣導也會加強巡查易遭亂丟口罩的地點，像是醫院、機場、火車站、客運站、商場等出入口，再次呼籲民眾共同遵守相關規定，尤其是使用過後的口罩切勿亂扔，保護好自己，就是保護到環境。若民眾有發現類似污染行為，敬請檢具相關污染事實的影片及佐證資料進行檢舉，請使用以下多種管道提出陳情，公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999，環保局將派員前往稽(巡)查。

►對抗病毒看這裡

ET快訊
有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報
直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離
軍艦群聚感染「病源太神秘」　台大醫曝2可能解答
帛琉0確診…前台大醫揭「艦隊感染源從何來」：各有不合理之處
19歲女兵愛上40歲士官：你比我爸疼我！日本旅遊激吻照外流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點　查獲可罰3600元

台東誠品要結束營業　饒慶鈴感慨：最終還是無法留住

台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑　玉井警加強取締交通違規

浪漫台三線要美景不要噪音　台南環警監科技聯合稽查來把關！

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染　何欣純募集上百防護箱贈醫院

疫期「社交距離」影響婚姻？ 卻不影響年輕男女追愛

北區監理所全動員辦紓困！駕駛人每月補貼1萬　設假日窗口受理

花蓮監獄毒品課程創新作為！女受刑人種植向日葵體驗生命教育

台南玉田里、溪東里里長補選民眾投票踴躍　黃偉哲：全力防疫兼顧民主

連三日「零確診」遊潮將現？　瑞芳警實施東北角點「分流管制」

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點　查獲可罰3600元

台東誠品要結束營業　饒慶鈴感慨：最終還是無法留住

台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑　玉井警加強取締交通違規

浪漫台三線要美景不要噪音　台南環警監科技聯合稽查來把關！

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染　何欣純募集上百防護箱贈醫院

疫期「社交距離」影響婚姻？ 卻不影響年輕男女追愛

北區監理所全動員辦紓困！駕駛人每月補貼1萬　設假日窗口受理

花蓮監獄毒品課程創新作為！女受刑人種植向日葵體驗生命教育

台南玉田里、溪東里里長補選民眾投票踴躍　黃偉哲：全力防疫兼顧民主

連三日「零確診」遊潮將現？　瑞芳警實施東北角點「分流管制」

女星防疫「整月0社交」　意外開啟「油畫技能」粉絲驚呼：太強了！

中職／高國輝「一點就通」　高國麟終於克服威拉諾敲轟

有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報醫官

別陷入數字迷思！防曬謹記「4字訣」，曬不黑更曬不老

王淺秋：罷韓案讓台灣民主永無寧日　政治人物要做「對社會有意義的事」

中職／獅4戰7失誤　林岳平坦言很傷但也為選手說話

染疫官兵「月初就有症狀」未通報　陳時中：看來有些判斷問題

楊丞琳「時尚簡潔風豪宅」內部曝光　網一看全驚：根本樣品屋！

從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

陸列貓狗為「伴侶動物」　珠海市5/1起「禁食貓狗」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

閃倒車遭聯結車撞飛　婦全身骨折搶救

瑞芳警實施東北角景區分流管制

魔術假鈔騙很大　駕駛買檳榔換真鈔多家遭殃

桃園714前　停辦校外教學畢旅等活動

興賢書院旁冒粉紅泡泡　網友喊幸福

孝子顧生病老母不出門　鄰居向派出所求救

駕駛人每月補貼1萬　北區監理所開設假日窗口

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

疫情波及！　憨兒手作義賣品沒人買

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染

「社交距離」影響婚姻和追愛　大不同

彰化千人被資遣　可申請就學補助

不補助老人健保　民眾多付5千元

桃園22廠商聯合徵才　釋出1,400個職缺

更多熱門

相關新聞

連3天0確診送雞排破功！醫師改捐3萬元

連3天0確診送雞排破功！醫師改捐3萬元

台灣近日不斷傳出0確診的好消息，讓不少人發出祭品文，希望能讓0確診延續下去。婦產科醫師楊濬光日前曾發出祭品文，只要連續3天0確診，就發500片雞排，雖然18日出現3例確診，他依然履行諾言，但將500片雞排直接換成現金，捐給社會福利團體。

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

奧運延期「小蝶王」王冠閎有優勢

奧運延期「小蝶王」王冠閎有優勢

關鍵字：

口罩新冠肺炎巡查環保局

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

疾管署公告SFTS列法定傳染病

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面