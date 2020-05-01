自動智慧回收機台嶄新登場　環保局邀請鄰里一起投瓶做環保

▲台南市環保局為強化鋁罐、保特瓶及手搖塑膠飲料杯的回收管道，在東區環保局門口設置嶄新自動智慧回收機台，歡迎鄰里朋友一起來投瓶做回收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為強化鋁罐、保特瓶及手搖塑膠飲料杯的回收管道，在東區環保局門口設置嶄新自動智慧回收機台，並搭配童趣味十足的回收美學紙塑作品，在五一勞動節嶄新登場啟用，歡迎鄰里朋友一起來投瓶做回收。

台南市長黃偉哲說，科技日新月異，環保工作亦該如此，除了傳統的以物易物、回收物兌換活動外，環保局還在門口設置了自動智慧回收機台，運用先進光譜技術執行回收，讓民眾不受時間限制，可以更加便利的於日常生活中落實資源回收工作。

5月1日當天上午8時30分將由環保局長謝世傑親自示範投瓶，同時為了配合自動智慧回收機台的嶄新啟用，當天上班時間（8時30分至18時）只需投擲鋁罐5支或保特瓶5支或手搖塑膠飲料杯10支即可兌換環保抽取式衛生紙1包（每人限換2份），而且前350名投瓶者還可參加藏金閣折價券抽獎活動（每人限抽獎1次），加上環保局藏金閣當天也有展示商品區，當天抽中的折價券可以現場使用；除此之外，現場成功加入環保集點會員還可獲贈1000點綠點及口罩收納盒一個。為了敦親睦鄰，當天東區自強里及東聖里里民，只要出示身分證，每份可再加碼送環保抽取衛生紙1包，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參加。

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