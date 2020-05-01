台南市環保局招考清潔隊臨時人員300名　5月12日起3天現場報名

▲台南環保局招考清潔隊臨時人員300名，歡迎民眾踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局考量台南人口持續增加，為充實清潔隊人力，1日公告招考300名「儲備性質」的清潔臨時人員，環保局將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，儲備候用資格至2022年12月31日為止，逾期未能進用者自動取消候用資格。

市長黃偉哲表示，這次招考清潔隊員由第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免任何黑箱作業的質疑。這次招考特別增加「特殊身分類組」針對弱勢鄉親或警消遺族增加工作機會。

環保局長謝世傑進一步說明，報考資格為中華民國國民，且設籍本市滿6個月以上，另須具機車或各類汽車駕駛執照。報名分溪北、溪南2區，類組分為「一般類組」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」，錄取員額約每4名就有1名為特殊身分人員。「特殊身分類組」分為中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶且無工作者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民(限溪南區)、身心障礙者、原住民及警察、消防人員因公死亡之遺屬等七類保障名額。另外，此次招考評分採體能測驗一項，應徵者須以徒手負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤；建議穿著運動鞋測驗，嚴禁穿著釘鞋或打赤腳。報考者請自我評估體能現況，無法負荷者請勿應試。測驗結束後將依測驗成績排序，公告職缺及錄取類組名次，依序開放填報志願分發。

環保局表示，一般類組符合基本資格即可報名，駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車其中一項駕駛執照；報名限擇一區、一類組，一律現場報名，報名特殊身分類組者限擇一類身分，勿重新報名，報名截止後不得要求修改報名資料。報名時間為5月12日至14日上午9時至下午5時及15日上午9時至中午12時，報名地點：台南市善化區進學路150號（台南市善化區文康育樂中心)。甄選簡章及相關表件已在環保局全球資訊網(網址：（https://www.tnepb.gov.tw/）「訊息公告」區公告、甄選網站（https://tnepb109.twrecruit.com.tw/），歡迎上網查詢下載，或於上班時間至環保局東區辦公室服務台（地址：台南市東區中華東路2段133巷72號，電話：06-2686751）、新營區辦公室服務台（地址：台南市新營區長榮路二段78號，電話：06-6572916）、台南市政府勞工局職訓就服中心（地址：台南市新營區民治路36號-世紀大樓10樓，電話：06-6330820）免費索取。

環保局再次提醒，為因應新冠肺炎，請民眾先填妥報名表並確認備齊相關證明文件，以減少報名時間；至現場報名時應配戴口罩，配合工作人員量測體溫及保持一定的社交距離，另現場備有酒精供民眾手部清潔。如有在居家隔離、居家檢疫期間或有發燒等情形之報名者，建議填寫委託書委託他人協助報名。報名現場每日皆全面進行消毒，請安心報考。

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