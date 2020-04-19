台南屋頂綠化總補助300萬　環保局歡迎申請

▲台南市環保局「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」，總補助經費達300萬元，歡迎申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為了推動建置建築物綠屋頂增加綠色罩護力，減少建築物能源使用，今年持續辦理「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」，總補助經費達300萬元，由專家學者進行屋頂防水與載重等建築物結構評估與核定補助設置，補助每處至少需50平方公尺的屋頂進行綠化。

屋頂綠化後能降低室內溫度，建置50平方公尺之綠屋頂，每年可節省3700度用電量，省下約1萬5千元電費，展現隔熱降溫又省電的功效。目前計畫經費尚可繼續補助，環保局將申請截止日延至4月28日，歡迎更多的單位（如集合式住宅、社區或商辦大樓）一起加入綠屋頂設置，打造成綠色宜居城市。

市長黃偉哲表示，將集合式住宅、社區或商辦大樓的閒置空間轉變成市民參與綠色交流園地，在照護植物、身心靈放鬆的過程中，除了可以建置空中花園，同時可以降低二氧化碳排放，有助於提高資源有效利用，紓緩台南市熱島效應，達到節能減碳成效。

台南市環保局長謝世傑進一步說明，民眾可在屋頂就近打造社區共有的優質綠屋頂開心農場，除可自給自足、共享四季變化，亦可凝聚彼此的共同參與感及向心力，也能成為每一個人心中的共同回憶。歡迎集合式住宅、社區或商辦大樓踴躍提出綠屋頂節能降溫改造補助計畫的申請，參與綠屋頂建置，體會自然所帶來的意想不到的樂趣！

「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」相關文件可至環保局首頁／最新消息／訊息公告／「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」（https://web.tainan.gov.tw/epb/News.aspx?n=15999&sms=17537）下載，若有相關問題，可撥打環保局06.2686751分機267洽詢，將有專人服務。

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