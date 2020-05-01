「遭遇風暴也要相信金正恩！」北韓官媒暗示重要訊息...疑提前打強心針

▲《勞動新聞》登出社論引發外界討論。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩消失至今已經20日，北韓官媒至今卻仍對領導人病危說隻字不提，由於五一勞動節是北韓的重要節日，許多人都在猜金正恩今日是否會出現。然而沒等到金正恩現身，北韓官媒《勞動新聞》卻在5月1日的社論中寫道，「無論遇到什麼風暴，都要絕對相信我們的領導者（金正恩），成為熱血的忠臣」，似乎是在提前替國民打強心針，如果金正恩「遭遇不測」，也要信任北韓政權。

根據《韓聯社》報導，《勞動新聞》在一篇以「全體勞工們，一同光耀英雄奮鬥的歷史與傳統，努力開闢正面突擊的前路吧」為題的社論中寫道，「最高領導人同志的思想是我們的唯一方針與唯一的生命線，我們應將其貫徹到底。」

其中，社論中更提到，「不論遭遇任何風暴，都必須絕對相信自己的領導人（金正恩），成為熱血忠臣。」北韓官媒至今仍然不願證實金正恩的實際身體狀況，甚至不願澄清，但卻在這樣敏感的時機點登出「無論風暴來襲也應相信金正恩」的社論，讓外界不禁猜測，莫非《勞動新聞》是在提前替民眾「打強心針」，要大家無論發生什麼事也要堅定對金氏政權的信仰。

事實上，作為聲稱擁護勞工階級的共產國家，5月1日勞動節是北韓的重大節日，因此金正恩此次是否會現身，外界都在看，然而金正恩卻持續失蹤，讓人不免懷疑金正恩是否真的遭遇不測。

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