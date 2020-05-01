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「白宮隱匿金正恩內情」　美前陸軍副參謀長：北韓出了大問題！

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▲▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩行蹤成謎。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

全球都在關注北韓領導人金正恩是否出了狀況，然而官媒今（1）日仍未正面回應此事。美國陸軍退役四星上將基恩（Jack Keane）則認為，金正恩神隱不單只是為了躲避新冠肺炎（COVID-19）疫情，且白宮掩蓋了一些內情。

基恩接受《福斯財經網》（Fox Business）採訪時表示，「美國政府知道的比他們想要告訴我們的要更多。」他認為，由於美國總統川普希望金正恩一切安好，加上國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正監察金正恩的下落，因此北韓領導人很可能還活著，「若他死了，他們（美方）就不會這樣說。」

曾任陸軍副參謀長的基恩還提到，針對外界傳出金正恩是為了躲避疫情而神隱，他認為沒這麼單純，一定出了一些「根本上的錯誤」，才會完全看不見金正恩的身影。他直言，北韓害怕展現出任何的弱點，「就算是生病，對他們而言也是弱點，任何不對的跡象，他們都會盡力保護。」

▲▼美國總統川普頒發總統自由勳章給前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普頒發總統自由勳章給前陸軍副參謀長基恩。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩最近一次在官媒露面是4月11日，當時他主持勞動黨政治局委員會會議。有關他的健康狀況眾多紛紜，最初報導他身體有異的，為脫北者經營的《每日北韓》。該媒體20日引述消息人士說法指出，金正恩12日在平安北道妙香山地區一家專為金氏家族服務的「香山診療所」接受心血管手術，術後恢復狀況良好。隨後，美國CNN援引不具名的消息人士聲稱，金正恩手術後的狀況危急。

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